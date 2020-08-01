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16:00 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-чемпионы мира выдали бой со столкновением головами и десятью раундами

В Таиланде в рамках второго легчайшего веса (до 55,3 килограмма) встретились два местных экс-чемпиона мира — 33-летний Срисакет Сор Рунгвисаи (47−5−1, 41 KO) и 40-летний Амнат Руенроенг (20−3, 6 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

Фаворитом 10-раундового боя был Рунгвисаи, но в некоторых эпизодах он действовал не лучшим образом. Можно даже сказать, что Руенроенг выдал более чем конкурентный поединок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тем не менее в последних двух раундах предпочтительнее выглядел Рунгвисаи, который и победил решением судей: 97−94, 96−93 и 99−91.

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