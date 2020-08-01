Экс-чемпионы мира выдали бой со столкновением головами и десятью раундами
В Таиланде в рамках второго легчайшего веса (до 55,3 килограмма) встретились два местных
В Таиланде в рамках второго легчайшего веса (до 55,3 килограмма) встретились два местных
Фаворитом 10-раундового боя был Рунгвисаи, но в некоторых эпизодах он действовал не лучшим образом. Можно даже сказать, что Руенроенг выдал более чем конкурентный поединок.
Тем не менее в последних двух раундах предпочтительнее выглядел Рунгвисаи, который и победил решением судей: 97−94, 96−93 и 99−91.