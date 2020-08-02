Советский боксер удивил американцев нокаутами и стал звездой в 23 года. Почему он умер молодым?

Источник: РИА "Новости"

Советский боксер Вячеслав Лемешев прославился удивительно мощным ударом. Он стал олимпийским чемпионом в 1972 году, установив своеобразный рекорд — четыре из пяти боев выиграл нокаутом. Причем выдающаяся сила была не единственным козырем Лемешева: он отличался уникальным чутьем и всегда знал, как застать соперника врасплох. К 23 годам он был олимпийским чемпионом с блестящими перспективами, но его жизнь неожиданно пошла под откос. «Лента.ру» вспоминает о судьбе чемпиона, который не просил о помощи, хотя очень нуждался в ней, и умер слишком рано.

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1970 год. Лемешеву 18 лет, он тренируется у прославленных советских чемпионов прошлого Льва Сегаловича и Юрия Радоняка. Последний спустя некоторое время станет главным тренером национальной команды. На первенстве Европы среди юниоров Лемешев — первый. Кроме того, в его руках ранее никогда не вручаемый Кубок Эмиля Гремо — приз лучшему боксеру континента.

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1972-й. На взрослом чемпионате СССР Лемешев не входит и в тройку призеров. Тренеры тем не менее дают ему шанс на предолимпийских сборах. Физиологи в ходе подготовки фиксируют: скорость рефлексов у Лемешева выше, чем у любого боксера сборной. Вячеслава вносят в олимпийскую заявку.

Олимпиада-1972 в Мюнхене. Самочувствие у советского боксера неважное: незадолго до старта турнира у него поднялась температура, так что подготовка оказалась смазанной. Тем не менее до полуфинала Лемешев доходит без проблем, а там нокаутирует фаворита турнира — американца Марвина Джонсона. Тот после этого поражения больше никогда не выйдет на любительский ринг.

За боем вместе с друзьями наблюдал известный американский промоутер Дон Кинг. В интервью журналу The Ring в 2003 году он рассказал: «Худой советский парень вырубил Джонсона. Я спросил у друга: “Кто этот мальчик?” Он назвал имя. Я пытался отыскать его после Олимпиады. Все ниточки вели в СССР. Этот чертов коммунистический мир. Я ненавидел Советский Союз, но там создавали монстров ринга. Я никогда не забуду нокауты этого парня».

В решающем поединке 20-летнему советскому боксеру предстоит проверить на прочность финна Рейма Виртанена, который старше его на пять лет. С первых секунд советский спортсмен берет инициативу на себя, несколько раз опасно пробивает в корпус, и на отметке 2 минуты 17 секунд финн падает на грудь и даже не пытается подняться.

Пока рефери помогает Виртанену перевернуться, Лемешев — с виду свежий и бодрый — стоит в своем углу и получает указания от тренера. Но это лишнее — он уже завоевал заветное золото.

Чемпион Олимпийских игр по боксу Вячеслав Лемешев. | Источник: РИА "Новости"

Проверка славой

На родину Лемешев вернулся настоящей звездой. Еще бы: он ведь стал самым молодым в истории советского спорта боксером, выигравшим Олимпиаду! Харизматичный и общительный парень, который никогда не отказывал болельщикам в автографе, знаток анекдотов, обладатель пышных усов и голливудской улыбки — Лемешев идеально подходил на роль кумира миллионов. На деле же у него было все, кроме психологической готовности к такому вниманию.

Обрушившаяся слава заставила Лемешева отказаться от постоянных и тяжелых тренировок. Он решил, что природных данных и авторитета достаточно, чтобы побеждать и дальше. А еще боксер начал выпивать. Сначала периодически, а к 1974 году — постоянно. Олимпийский призер Виктор Рыбаков вспоминал: «Для меня в те времена Слава был иконой, памятником, если хотите. Но пил он по-черному. Почему? Трудно сказать. После победы в Мюнхене он был настолько популярен, что с ним по улице нельзя было спокойно пройти. Останавливали на каждом шагу. Не отказывал никому, кто приглашал по русской традиции отметить победу».

Он мог выпить с дворником, который подметал во дворе его дома, с сапожником, который узнал его, когда он сдавал ботинки в ремонт. Виктор Рыбаков дважды бронзовый призер Олимпиады по боксу

То, что Лемешев является, пожалуй, одним из самых одаренных спортсменов в истории, доказывает тот факт, что в первые несколько лет после Игр даже при таком образе жизни он продолжал завоевывать медали. От его удара соперникам просто не было спасения. В 1973-м Вячеслав впервые в карьере выиграл взрослый чемпионат Европы, в 1975-м — повторил успех. В 1974-м он победил на первенстве страны, а потом завоевал еще серебряную и бронзовую награды всесоюзных соревнований. Личный тренер Лемешева Юрий Радоняк объяснял: «Слишком талантливым он был боксером. Настолько, что я заставлял себя закрывать глаза на нарушения режима». Тем не менее путевку на Олимпиаду-1976 в Монреале никто просто так отдавать действующему чемпиону не собирался — предстоял традиционный отбор.

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За право участия в Олимпиаде с Лемешевым боролись Руфат Рискиев и Анатолий Климанов. Олимпийский чемпион дважды победил Климанова, но уступил Рискиеву. Тот, по решению Госкомспорта, на Игры и поехал. Из Монреаля Рискиев привез серебро — в финале уступил американцу Майклу Спинксу, будущему абсолютному чемпиону мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Его Лемешев ранее побеждал.

Гораздо позже всплыло, что Вячеслав много месяцев выступал с травмой правой кисти. Нельзя говорить наверняка, но, по одной из версий, виной тому — именно небрежное отношение к тренировкам. Лемешев боксировал фактически одной левой. Держался на уколах, хотя и требовалась срочная операция. В Союзе таких не делали, а отправить спортсмена туда, где ему могли помочь, не позволял статус сверхдержавы. Все, что предлагали отечественные врачи, — постоянное обезболивание. Надеяться на улучшение состояния можно было только покончив со спортом.

Боксер Вячеслав Лемешев во время боя. | Источник: РИА "Новости"

Роковая поездка

Неудача на отборе, а также осознание, что залечить травму до конца невозможно, сильно ударили по Лемешеву. Мотивации тренироваться не осталось совсем, и в 1977-м Лемешев объявил о завершении карьеры. Поначалу собирался податься в профессионалы, но дело до этого так и не дошло. Ведь он наконец мог полностью отдаться развлечениям. Женщины, алкоголь, сомнительные компании — работать Лемешев не стремился, хотя вариантов, куда приложить силы, было предостаточно.

Так, ему предлагали поступить в Академию Советской армии, чтобы потом стать начальником отдела физической подготовки Московского округа ПВО. Однако последовал отказ. «Мы условились со Славой, что встретимся у метро и вместе пойдем в академию. Я почти час прождал его там, но он так и не появился. Потом объяснил, что его якобы подвел будильник, и он проспал. Но по голосу было понятно, что с академией он давно передумал», — рассказывал Валериан Соколов, олимпийский чемпион по боксу 1968 года.

При этом на командировку в ГДР — тренировать в спортивном клубе Группы советских войск — Лемешев согласился. Это была последняя попытка благосклонных к боксеру чиновников Госкомспорта помочь ему. Все-таки деньги за это обещали неплохие. В Германии ему представился случай вновь выйти на ринг: занятия с солдатами требовали спаррингов. Правда, за то недолгое время, что олимпийский чемпион провел вне тренажерного зала, он очень изменился. Пропали выносливость и скорость, а реакция ослабла. Рука при этом почти не беспокоила.

Чемпион СССР-1969 в полутяжелом весе Александр Васюшкин вспоминал: «Я однажды в Германии секундировал одного парня, солдата, в бою с Лемешевым. Говорю ему: “Не бойся особенно, ничего страшного не будет. Боксируй, как умеешь, а будет плохо, все-таки олимпийский чемпион, я сразу полотенце выброшу”. Ну он и побежал. И что вы думаете? Взял да жахнул Славе так, что тот под канаты упал. На этом бой и закончился».

Несколько таких показательных поединков Лемешев закончил в нокауте. Тогда он стал жаловаться на боли в голове, но с обследованиями постоянно тянул. В Германии ему было чем заняться. По воспоминаниям очевидцев, советский чемпион шокировал местных жителей, периодически напиваясь «так, что качался в ресторанах на люстрах». Однажды, после очередного кутежа, Лемешев упал в обморок. Значения этому инциденту бывший боксер не придал — мало ли, что бывает с похмелья.

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«Мы потеряли самого несчастного боксера в мире»

Почти сразу после возвращения в СССР 30-летний бывший спортсмен стал замечать, что зрение стало хуже, болели почки и печень. В Госкомспорте им уже не интересовались и новую работу не предлагали. Чтобы как-то жить, Лемешев устроился машинистом на насосную станцию. Потом чемпион числился вахтером в кооперативе, рабочим-озеленителем и даже могильщиком на Востряковском кладбище в Москве. Получал копейки — никаких пенсий или социальной поддержки за былые заслуги ему не причиталось.

В 1987 году бывший боксер получил инвалидность: сначала вторую, а позже и первую группу. Он страдал провалами в памяти и псориазом. А в 1988-м началась прогрессирующая атрофия головного мозга, и проявилась эпилепсия. О работе пришлось забыть — в 1990-м Лемешев перестал выходить из дома. Денег не хватало катастрофически, но сам помощи у чиновников он не просил. Ухаживала за бывшим спортсменом жена Зинаида — это был для него третий брак. Первые две супруги не смогли примириться с былым образом жизни Лемешева.

В январе 1995-го бывший боксер оказался в больнице. Он перенес операцию по трепанации черепа и провел в коме восемь суток, но выкарабкался. После этого несколько месяцев о нем не было никаких новостей, хотя все вокруг и думали, что он пошел на поправку. По сути же, до Лемешева давно никому не было дела, и никто не пытался узнать, что с ним происходит.

В декабре 1995-го его даже пригласили на мероприятие, посвященное 100-летию отечественного бокса. Это была чистая формальность. Лемешев не приехал.

«Мы потеряли самого талантливого и самого несчастного боксера в мире. И ничего не можем с этим поделать», — сказал тогда бывший тренер спортсмена Юрий Радоняк. И ведь олимпийский чемпион действительно умирал. В том же месяце он вновь попал в больницу и больше оттуда не вышел. Его не стало 26 января 1996-го. Причина смерти — прогрессирующая атрофия головного мозга.

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***

Те, кто знал Лемешева, вспоминают о нем, как правило, в позитивном ключе. Тем страннее, что в конце жизни он остался фактически один на один с болезнью и практически без средств к существованию. Во времена сборной боксер со всеми ладил, потом постоянно заводил знакомства вне спорта и, когда выпивал, кулаками не махал.

Немногое напоминает о спортивных достижениях Лемешева сейчас. Разве что на родине родителей боксера, в подмосковном Егорьевске, в его честь ежегодно проводится любительский турнир — «Мемориал имени Вячеслава Лемешева». А в столице на Аллее спортивной славы ЦСКА стоит его бюст.

Еще у олимпийского чемпиона остался сын Владислав. Он тоже выступал на ринге, был победителем первенств Москвы по боксу, рукопашному бою и кикбоксингу. Еще Лемешев-младший некоторое время преподавал боевые искусства в столичном университете МВД, был участником миротворческих спецопераций ООН в горячих точках (Косово, Восточный Тимор), а сейчас работает в нефтегазовой отрасли в Ираке.