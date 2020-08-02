Непобежденный казахстанский боксер с двумя титулами вернулся в США для проведения тренировок
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) прибыл в США для подготовки к бою, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) прибыл в США для подготовки к бою, сообщают Vesti.kz.
В своем аккаунте в твиттере боксер поделился снимком, отметив, что скоро начнет тренировки.
«Мы в США. Скоро начнем тренировки», — написал Алимханулы.
Напомним, ранее казахстанец рассказал, что вернется в США, а до конца года планирует провести три боя.
Последний раз Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года в США, нокаутировав в шестом раунде канадца Альберта Онолуносе.
Казахстанец владеет титулами WBC Continental Americas и WBO Global. Он должен был провести защиту 28 марта в Квебеке (Канада), но бой был отменен