Казахстанский боксер вылетел из рейтинга после сенсационного поражения и потери трех титулов

Это произошло 26 июля в Минске (Беларусь), где Жанабаев встречался с Санди Мессаудом (14−6, 1 КО) из Франции.
Во втором раунде казахстанец побывал в нокдауне, а в седьмом рефери остановил поединок из-за сильного рассечения у него. В итоге победителя определяли по итогам судейских записок, которые раздельным решением отдали победу Мессауду.
Для 27-летнего Жанабаева это поражение стало первым в карьере после восьми побед (пять нокаутом). Казахстанец потерял второстепенные титулы WBA Inter-Continental, WBO Oriental и IBF Australasian в полусреднем весе.
На том же вечере бокса в Минске выступил Айдос Ербосынулы, который решением судей победил немецкого боксера Нуху Лаваля и защитил титулы WBC Asia, WBO Global и WBA International. В рейтинге WBA второго среднего веса казахстанец сохранил второе место, уступая лишь Ленноксу Аллену из Гайаны.