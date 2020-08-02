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2 августа, источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер вылетел из рейтинга после сенсационного поражения и потери трех титулов

Казахстанский проспект полусреднего веса Нурсултан Жанабаев (8−1, 5 KO) вылетел из рейтинга WBA после первого поражения в карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Это произошло 26 июля в Минске (Беларусь), где Жанабаев встречался с Санди Мессаудом (14−6, 1 КО) из Франции.

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Во втором раунде казахстанец побывал в нокдауне, а в седьмом рефери остановил поединок из-за сильного рассечения у него. В итоге победителя определяли по итогам судейских записок, которые раздельным решением отдали победу Мессауду.

Для 27-летнего Жанабаева это поражение стало первым в карьере после восьми побед (пять нокаутом). Казахстанец потерял второстепенные титулы WBA Inter-Continental, WBO Oriental и IBF Australasian в полусреднем весе.

На том же вечере бокса в Минске выступил Айдос Ербосынулы, который решением судей победил немецкого боксера Нуху Лаваля и защитил титулы WBC Asia, WBO Global и WBA International. В рейтинге WBA второго среднего веса казахстанец сохранил второе место, уступая лишь Ленноксу Аллену из Гайаны.

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