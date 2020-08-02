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14:18 (мск), источник: Vesti.kz

Сергей Ковалев обратился к Геннадию Головкину

Чемпион мира по версиям в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) оценил пост своего друга — бывшего чемпиона мира в полутяжелом дивизионе россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО).

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Сейчас «Крашер» активно проводит время со своей семьей. Ковалев записал своего сына Александра на хоккей и следит за его играми.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Красавцы», — написал GGG к посту.

На что Ковалев ответил:

«Привет, Гена! Желаю тебе отличной подготовки к предстоящему бою».

Во время загрузки произошла ошибка.

Возвращение Головкина намечено на осень. Ожидается, что казахстанец проведет защиту титула IBF против обязательного претендента из Польши Камила Шереметы.

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