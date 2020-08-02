Сергей Ковалев обратился к Геннадию Головкину
Чемпион мира по версиям в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) оценил пост своего друга — бывшего чемпиона мира в полутяжелом дивизионе россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО).
Чемпион мира по версиям в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) оценил пост своего друга — бывшего чемпиона мира в полутяжелом дивизионе россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО).
Сейчас «Крашер» активно проводит время со своей семьей. Ковалев записал своего сына Александра на хоккей и следит за его играми.
«Красавцы», — написал GGG к посту.
На что Ковалев ответил:
«Привет, Гена! Желаю тебе отличной подготовки к предстоящему бою».
Возвращение Головкина намечено на осень. Ожидается, что казахстанец проведет защиту титула IBF против обязательного претендента из Польши Камила Шереметы.