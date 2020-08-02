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15:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы победили Головкина, но титул не получили». Деревянченко лишили права на ошибку в бою за пояс WBC

Тренер двукратного претендента на титул чемпиона мира в среднем весе Сергея Деревянченко (13−2, 10 KO) Андре Розье поделился настроем на бой против чемпиона WBC американца Джермалла Чарло (30−0, 22 KO), намеченный на 26 сентября.

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Для украинца это будет третья попытка завоевать чемпионский титул. Две предыдущие завершились неудачно — в 2018 году Деревянченко проиграл американцу Дэниэлу Джейкобсу, а год спустя казахстанцу Геннадию Головкину. В обоих случаях на кону стоял вакантный титул IBF.

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«Деревянченко отдаст все силы, это его лебединая песня. Это третья попытка Сергея стать чемпионом мира. Я считаю, что он победил Головкина, но мы не получили титул. В этот раз у нас нет права на ошибку. Сергей — не примадонна. Я работал с примадоннами в прошлом, но до конца моей жизни у меня больше не будет таких бойцов. Деревянченко слушает меня. Он мало говорит, только высказывает мне свои пожелания. Именно так и становятся чемпионами мира. Деревянченко намерен боксировать с Чарло, он хочет разрушить планы Джермалла и лишить его баланса. Это все, что я могу сказать. Чарло — жесткий и сильный парень, но Сергей такой же. Я думаю, что опыт Деревянченко сочетается с его навыками. Он никогда не терял баланс или настрой. Я считаю, что это должно сказать вам о том, насколько хорош Сергей», — заявил Розье в интервью FightHype.com.

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