«Мы победили Головкина, но титул не получили». Деревянченко лишили права на ошибку в бою за пояс WBC

«Деревянченко отдаст все силы, это его лебединая песня. Это третья попытка Сергея стать чемпионом мира. Я считаю, что он победил Головкина, но мы не получили титул. В этот раз у нас нет права на ошибку. Сергей — не примадонна. Я работал с примадоннами в прошлом, но до конца моей жизни у меня больше не будет таких бойцов. Деревянченко слушает меня. Он мало говорит, только высказывает мне свои пожелания. Именно так и становятся чемпионами мира. Деревянченко намерен боксировать с Чарло, он хочет разрушить планы Джермалла и лишить его баланса. Это все, что я могу сказать. Чарло — жесткий и сильный парень, но Сергей такой же. Я думаю, что опыт Деревянченко сочетается с его навыками. Он никогда не терял баланс или настрой. Я считаю, что это должно сказать вам о том, насколько хорош Сергей», — заявил Розье в интервью FightHype.com.