«Гвоздь в крышку гроба». Экс-чемпион мира сделал прогноз на третий бой Головкин — «Канело»

«Я хочу увидеть их третий бой. Это будет своего рода гвоздь в крышку гроба. Думаю, “Канело” победит и сделает это доминирующим образом, и тем самым закроет эту главу. Я считаю, что в боксе есть поединки и получше. Но я бы никогда не списывал со счетов GGG. Даже если он проиграет, даже и убедительно, он все равно останется суперталантливым парнем», — сказал Алджиери в интервью Fino Boxing.