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11:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Гвоздь в крышку гроба». Экс-чемпион мира сделал прогноз на третий бой Головкин — «Канело»

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе американец Крис Алджиери поделился мнением по поводу третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).

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«Я хочу увидеть их третий бой. Это будет своего рода гвоздь в крышку гроба. Думаю, “Канело” победит и сделает это доминирующим образом, и тем самым закроет эту главу. Я считаю, что в боксе есть поединки и получше. Но я бы никогда не списывал со счетов GGG. Даже если он проиграет, даже и убедительно, он все равно останется суперталантливым парнем», — сказал Алджиери в интервью Fino Boxing.

Ранее стало известно, что Головкин и Альварес достигли соглашения по третьему бою, который предварительно планируется на май 2021 года. Гонорар мексиканца составит 45 миллионов долларов, тогда как GGG заработает на 15 миллионов меньше.

Предыдущие два боя антагонистов состоялись в сентябре в Лас-Вегасе: в 2017 году первый закончился спорной ничьей, а годом позже минимально победил Альварес, который сейчас владеет титулами WBA (Super) и WBO (Regular) в среднем дивизионе и WBA (Regular) во втором среднем.

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