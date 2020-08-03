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12:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Тайсон собрался нарушить правила в бою с Джонсом

Американский боксер Майк Тайсон рассказал о планах на бой с соотечественником Роем Джонсом. Об этом сообщает The Sun.

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Источник: Reuters
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13
фотографий
22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

Тайсон заявил, что собирается нарушить правила поединка и попытается нокаутировать соперника. «Бой нужен для того, чтобы делать людям больно, и это то, для чего я создан», — добавил американец.

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28 июля сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу Джордж Форман нашел подозрительный момент в видео с тренировками Тайсона. По его словам, соотечественник по каким-то причинам не нагружает правую ногу.

21 июля 54-летний Тайсон заявил, что собирается провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира, 51-летним Джонсом. Выставочное противостояние пройдет в Калифорнии 12 сентября. Планируется, что поединок будет восьмираундовым. Боксеров призвали избегать нокаутов.

О желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров Тайсон рассказал в конце апреля. Американец не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл.

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