Golden Boy озвучила планы «Канело» по боям за пределами США и по соперникам

«Мы часто разговариваем о том, чтобы провести бой за пределами Америки. И Альварес очень серьезно настроен сделать свой бренд, свое имя еще более узнаваемыми по всему миру. Думаю, будет просто сенсационно, если он выступит в Британии. Пока что это всего лишь разговоры. Но желание у него есть. В том числе обсуждаем и возможность проведения боя в Японии. Думаю, “Канело” уже хочет начать проводить бои по всему миру. Я уверен, за счет этого он выйдет в своей рыночной стоимости на еще более нереальные показатели».

Также Гомес обсуждает непростые переговоры с потенциальными оппонентами: «Делаем все что можем. Это неправда, что у нас был подписан контракт на бой с Билли Джо Сондерсом. Мы вели переговоры, но внезапно наши планы нарушила пандемия. Хуже всего то, что мы не знаем, на что нам рассчитывать в будущем. Мы не знаем, повторится это или же нет. Мы не отказываемся от варианта боя с Сондерсом в будущем. Да и он вроде бы не планирует выходить на ринг до конца года. Он — один из оппонентов мирового уровня. Именно с такими Альварес и хочет драться. “Канело” против оппонента топового уровня — это гарантированно крутой бой. Они все бойцы чемпионского уровня, так что будет очень непросто».