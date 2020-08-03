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12:20 (мск), источник: Vesti.kz

Golden Boy озвучила планы «Канело» по боям за пределами США и по соперникам

Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) хочет провести бой за пределами США. Об этом Boxingscene.com рассказал промоутер мексиканца Эрик Гомес из Golden Boy Promotions.

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Ожидалось, что свой следующий бой «Канело» проведет 12 сентября. Учитывая, что он до сих пор без оппонента, не исключено, что сентябрьский поединок все же не состоится.

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«Мы часто разговариваем о том, чтобы провести бой за пределами Америки. И Альварес очень серьезно настроен сделать свой бренд, свое имя еще более узнаваемыми по всему миру. Думаю, будет просто сенсационно, если он выступит в Британии. Пока что это всего лишь разговоры. Но желание у него есть. В том числе обсуждаем и возможность проведения боя в Японии. Думаю, “Канело” уже хочет начать проводить бои по всему миру. Я уверен, за счет этого он выйдет в своей рыночной стоимости на еще более нереальные показатели».

Также Гомес обсуждает непростые переговоры с потенциальными оппонентами: «Делаем все что можем. Это неправда, что у нас был подписан контракт на бой с Билли Джо Сондерсом. Мы вели переговоры, но внезапно наши планы нарушила пандемия. Хуже всего то, что мы не знаем, на что нам рассчитывать в будущем. Мы не знаем, повторится это или же нет. Мы не отказываемся от варианта боя с Сондерсом в будущем. Да и он вроде бы не планирует выходить на ринг до конца года. Он — один из оппонентов мирового уровня. Именно с такими Альварес и хочет драться. “Канело” против оппонента топового уровня — это гарантированно крутой бой. Они все бойцы чемпионского уровня, так что будет очень непросто».

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