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4 августа, источник: ТАСС

Рой Джонс хочет застраховать уши перед боем с Тайсоном

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира Роя Джонса — младшего Жолт Барна планирует застраховать уши боксера перед боем с Майком Тайсоном. Комментарий Барна предоставила ТАСС пресс-служба Roy Jones Jr Boxing Russia.

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Тайсон и Джонс планируют провести выставочный бой из восьми раундов 12 сентября в Карсоне (штат Калифорния).

«Учитывая, что в июне 1997 года во время боя Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду, менеджер решил предусмотреть подобный казус», — говорится в сообщении.

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Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 по 1997 год, в обоих победу одержал Холифилд. В первом случае Тайсон в 11-м раунде был отправлен в нокаут, по ходу второго боя его дисквалифицировали после двух укусов за уши соперника.

Тайсону 54 года, он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Он становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.

Джонсу 51 год, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, является бывшим абсолютным чемпионом мира. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

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