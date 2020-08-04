Казахстанский супертяж Кособуцкий нокаутировал экс-соперника чемпиона мира

Поединок в столице Беларуси завершился в последнем, десятом, раунде, когда Кособуцкий во второй раз отправил Соколовски на канвас. Впервые в нокдауне поляк оказался в пятой трехминутке.

В активе 31-летнего Кособуцкого теперь 14 побед (13 нокаутом) в 14 боях. Он в девятый раз выступил в Беларуси и в восьмой — в Минске. Казахстанец, дебютировавший в профи в сентябре 2017 года, также дважды выступал в России, а по разу — в Германии, Украине и ОАЭ.

34-летний Соколовски теперь имеет 18 поражений (три досрочных) при девяти победах (четыре нокаутом) и двух ничьих. В профи он дебютировал в 2014 году и ранее дрался только в Великобритании, где проживает постоянно.

Для обоих боксеров этот бой стал вторым в 2020 году. Так, 6 марта Кособуцкий нокаутировал ганца Абрахама Табулу (17−4−1, 14 КО), а Соколовски на следующий день решением победил британца Эрика Мачина (4−1−1, 3 КО), нанеся ему первое поражение в карьере.