Кремлев: Бой Бетербиев — Мэн Фаньлун не планируют переносить

Источник: AP 2020

«Бой Бетербиева запланирован на 25 сентября в Екатеринбурге, — сказал Кремлев. — Безусловно, в наше непростое время нельзя исключать разные исходы. Но мы приложим все усилия, чтобы первый бой Артура в России состоялся этой осенью. К слову, Артур уже приступил к подготовке, которая проходит в России».

Изначально поединок должен был состояться 28 марта в Канаде. Позднее организаторы рассматривали вариант с проведением боя без зрителей в США. Однако 17 марта было объявлено, что поединок перенесен на неопределенный срок. В середине июля было объявлено, что бой должен пройти 25 сентября на территории международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».