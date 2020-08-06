Назван «GGG супертяжелого веса» из Казахстана
Журналист сайта WorldBoxingNews Фил Джей посвятил статью казахстанскому проспекту супертяжелого веса Ивану Дычко (9−0, 9 КО), назвав того разрушительной машиной.
Журналист сайта WorldBoxingNews Фил Джей посвятил статью казахстанскому проспекту супертяжелого веса Ивану Дычко (9−0, 9 КО), назвав того разрушительной машиной.
Последний раз Дычко выходил на ринг больше года назад — в июле 2019 года в Холливуде (штат Флорида, США) нокаутировал во втором раунде местного боксера Нэйта Хэвена (9−3, 7 КО).
«Появился новый джаггернаут супертяжелого веса, мчащийся к бою за титул чемпиона мира и стремящийся положить конец годовому простою в своей карьере. Иван Дычко, который сражался со всеми достойными любителями в супертяжах, последний раз боксировал в июле 2019 года.
Но за девять коротких боев двукратный призер Олимийских игр сделал предупреждение всем топовым парням. 29-летний казахстанец уже получил звание «GGG супертяжелого веса». Он твердо выполняет свою миссию, и, безусловно, ему нельзя терять время. За эти девять поединков все его соперники были уничтожены — Дычко потребовалось чуть меньше 14 минут, чтобы довести свой послужной список до девяти досрочных побед подряд, — говорится в заметке.
Также журналист порассуждал о потенциальных соперниках Дычко.
«Супертяжелый дивизион — это совсем другое место. Проигрывать таким боксерам, как Джо Джойс, Тони Йока, Энтони Джошуа, Сергей Кузьмин и Чжан Чжилэй, не стыдно. Магомедрасул Меджидов остается единственным, кто сумел остановить Дычко, но кому не хотелось бы посмотреть их реванш в профессионалах? Это может быть даже будущий титульный бой в супертяжелом весе.
На данный момент Дычко сосредоточен на том, чтобы в ближайшие месяцы вернуться на ринг, как только для него откроются двери после пандемии. Мы с нетерпением ждем его возвращения, — добавил автор.