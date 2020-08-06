Эдди Хирн сделал заявление по следующему бою Головкина

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Ранее появилась информация, что этот поединок состоится в начале октября в США. Хирн объяснил, с чем связана задержка анонса.

«Это не только проблема Головкина, но и многих других звезд первой величины. Они понимают, что в этом году проведут только лишь один бой. Поэтому они ждут, когда местные органы власти дадут добро на проведение масштабных событий с болельщиками. Не забывайте, что для топ-боксеров деньги от продажи входных билетов имеют огромное значение. Это существенная разница в цифрах гонораров», — приводит слова Хирна vRINGe.com.

Вакантные титулы IBF и IBO Головкин завоевал в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), победив украинца Сергея Деревянченко. В рамках этого же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.

Изначально возвращение GGG ожидалось в феврале, но затем дата сместилась на март. В феврале стало известно, что в ходе тренировочного лагеря Головкин травмировал голень, из-за чего отложил поединок против Шереметы на неопределенный срок. Сейчас казахстанец уже приступил к тренировкам.