Пакьяо высказался о переговорах с Головкиным и назвал единственное условие для их боя

Филиппинец отметил, что такой поединок возможен, но при одном условии — если состоится в лимите полусреднего дивизиона, который составляет 147 фунтов.
Напомним, средневес GGG боксирует в 160-ти фунтах. Пакьяо считает, что для него это слишком.
«Пока он весит 147 фунтов, меня это устраивает. Но если он больше, то он слишком велик для меня», — сказал Пакьяо в интервью The Manila Times.
«154 фунта? Хммм. Думаю, это зависит от обстоятельств, но переговоров между нами и лагерем Головкина нет», — добавил филиппинец.
Напомним, что возвращение Головкина на ринг ожидается осенью. Он должен провести защиту против поляка Камилы Шереметы. Про следующий бой Пакьяо пока нет новостей.