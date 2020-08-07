Пакьяо высказался о переговорах с Головкиным и назвал единственное условие для их боя

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Филиппинец отметил, что такой поединок возможен, но при одном условии — если состоится в лимите полусреднего дивизиона, который составляет 147 фунтов.

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Напомним, средневес GGG боксирует в 160-ти фунтах. Пакьяо считает, что для него это слишком.

«Пока он весит 147 фунтов, меня это устраивает. Но если он больше, то он слишком велик для меня», — сказал Пакьяо в интервью The Manila Times.

«154 фунта? Хммм. Думаю, это зависит от обстоятельств, но переговоров между нами и лагерем Головкина нет», — добавил филиппинец.