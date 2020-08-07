Позабытый, но восставший. За какой титул собирается биться Фируза Шарипова

Сперва классическое отступление. IBF, WBA, WBO и WBC — основные мировые организации, титулы которых имеют особенный вес в мировом профессиональном боксе. Даже IBO уже находится ниже и особой любви от боксеров не получает — многие отказываются от его защиты, пренебрегают поединками, на кону которых должен стоять пояс IBO. Так что нет смысла говорить о статусе третьесортных титулов. Например, IBA, который собирается заполучить Шарипова.

Никакого ажиотажа вокруг трофея нет. Повышенного внимания тоже. Также не имеется четкого формирования системы отбора претендентов на его завоевание.

Отсутствие интереса в спортивной среде проявляется в виде пыли, которая оседает на вакантные титулы. Они ровной стопкой расположились на полке в офисе организации, ожидая момента, когда о них кто-нибудь вспомнит.

Как в случае с Шарииповой. Пояс IBA в полусреднем весе семь лет оставался забытым. И этим летом он буквально восстанет из небытия. Наконец, смахнут с него этот слой пыли, который мы упомянули выше.

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Последний раз в этом дивизионе трофей от IBA разыгрывали 11 мая 2013 года. Кстати, за всю историю, согласно архиву BoxRec, поясом в этой категории владела только одна спортсменка — Холли Холм. Та самая, которая себя проявила и в UFC.

В 2004 году Холли его завоевала, а потом успешно защищала на протяжении девяти лет. Причем параллельно она добилась больших успехов в полусреднем дивизионе, став чемпионкой мира по версиям WBC и WBA.

Так вот, 11 мая 2013 года она провела последний бой на профи-ринге, защитив этот прикладной титул. Затем она покинула этот вид спорта. И с того момента никто ни разу не захотел сразиться за него. Теперь же о нем вновь вспомнили.

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Оспорят трофей Шарипова и никому неизвестная танзанийка Хэппи Дауди. Непонятно, на чем основывался выбор соперницы. Дауди билась только у себя на родине.

В мире бушует пандемия коронавируса, и будто бы даже сама Фируза испытывала проблемы с передвижениями между ближайшими странами. А тут оказывается даже с Танзании можно легко прибыть в Россию.