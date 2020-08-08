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12:02 (мск), источник: Vesti.kz

Менеджер Алимханулы отреагировал на возвращение казахстанца в США

Менеджер казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (8−0, 4 КО) Эгис Климас тепло воспринял возвращение своего подопечного в США для подготовки к следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Жанибек, добро пожаловать обратно в США! Я уверен, что многие из твоих фанатов ждут, чтобы снова тебя увидеть на ринге. Скоро увидим казахский стиль», — написал в Instagram Климас.

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Напомним, ранее казахстанец рассказал, что до конца года планирует провести три боя.

Последний раз Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года в США, нокаутировав в шестом раунде канадца Альберта Онолуносе.

Казахстанец владеет титулами WBC Continental Americas и WBO Global. Он должен был провести защиту 28 марта в Квебеке (Канада), но бой был отменен из-за пандемии коронавируса.

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