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12:35 (мск), источник: Vesti.kz

У экс-чемпиона мира в трех весах выявили коронавирус перед грядущим боем

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях венесуэлец Хорхе Линарес (47−5, 29 КО) заразился коронавирусом, сообщает Boxingscene.com.

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Источник: AP 2020

Боксер узнал о результате теста во время подготовки к бою, который планировал провести с доминиканцем Хавьером Фортуной (35−2−1, 24 КО) 28 августа в Индио (штат Калифорния, США).

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом отмечается, что Линарес чувствует себя хорошо, так как у него не проявились симптомы этого заболевания. В этой связи пока неизвестно, состоится ли грядущий бой с Фортуной.

В настоящее время Хорхе живет и тренируется в Токио, где пробудет как минимум до 17 августа.

Последний поединок он провел в феврале, когда одержал досрочную победу над американцем мексиканского происхождения Карлосом Моралесом.

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