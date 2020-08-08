У экс-чемпиона мира в трех весах выявили коронавирус перед грядущим боем
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях венесуэлец Хорхе Линарес (47−5, 29 КО) заразился коронавирусом, сообщает Boxingscene.com.
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях венесуэлец Хорхе Линарес (47−5, 29 КО) заразился коронавирусом, сообщает Boxingscene.com.
Боксер узнал о результате теста во время подготовки к бою, который планировал провести с доминиканцем Хавьером Фортуной (35−2−1, 24 КО) 28 августа в Индио (штат Калифорния, США).
При этом отмечается, что Линарес чувствует себя хорошо, так как у него не проявились симптомы этого заболевания. В этой связи пока неизвестно, состоится ли грядущий бой с Фортуной.
В настоящее время Хорхе живет и тренируется в Токио, где пробудет как минимум до 17 августа.
Последний поединок он провел в феврале, когда одержал досрочную победу над американцем мексиканского происхождения Карлосом Моралесом.