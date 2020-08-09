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14:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» не договорился с DAZN перед третьим боем с Головкиным

Чемпион в четырех весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 KO) не проведет следующий бой 12 сентября, как предполагалось ранее. Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер из The Athletic.

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Причина — затянувшиеся переговоры со стриминговым сервисом DAZN.

«На данный момент все идет к тому, что “Канело” не будет драться 12-го сентября, но это пока не окончательно. Согласно источникам, Альварес и Golden Boy не добились прогресса в переговорах с DAZN, в то время как до боя осталось чуть больше 30 дней», — написал Коппинджер в своем твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что причина разногласий в том, что DAZN хочет сократить гонорар «Канело» — гарантированный гонорар мексиканца за бой составляет 35 миллионов долларов.

Альварес не дрался с ноября, когда нокаутировал чемпиона WBO в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 KO). Правда спустя месяц мексиканец отказался от титула.

В то же время «Канело» достиг соглашения с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) о проведении третьего боя. Поединок предварительно планируют на май 2021 года. Причем гонорар мексиканца в трилогии составит 45 миллионов долларов, тогда как GGG заработает на 15 миллионов меньше.

Предыдущие два боя антагонистов состоялись в сентябре в Лас-Вегасе: в 2017 году первый закончился спорной ничьей, а годом позже минимально победил Альварес, который сейчас владеет титулами WBA (Super) и WBO (Regular) в среднем дивизионе и WBA (Regular) во втором среднем.

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