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09:43 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Бой Майка Тайсона и Роя Джонса состоится 28 ноября

ТАСС, 10 августа. Поединок между двумя бывшими чемпионами мира по боксу американцами Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим пройдет 28 ноября. Об этом сообщает журнал The Ring.

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Ранее телеканал ESPN сообщал, что бой должен состояться 12 сентября. По данным издания, бой был перенесен по инициативе команды Тайсона для того, чтобы увеличить доходы от проведения поединка. Недавно между обеими сторонами состоялась встреча, и Джонс одобрил перенос.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бой будет выставочным, спортсмены проведут восемь раундов, поединок пройдет в Карсоне (штат Калифорния). Перед боем будет показан документальный сериал из 10 эпизодов о подготовке спортсменов к поединку.

Тайсону 54 года, он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок Тайсона состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. Он становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.

Джонсу 51 год, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, является бывшим абсолютным чемпионом мира. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

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