Сондерс вызвал «Канело» на бой и предложил пари на гонорар

«Подожди до декабря и приди к достойному чемпиону мира во втором среднем весе. Подожди до декабря, и давай это устроим. Мы будем готовы в декабре. Все честно, мы окажемся в одинаковых условиях, никто никого не ограбит. И еще вот что. Тот гонорар, на который я подписался. Оставь его себе, если выиграешь. Клянусь перед Богом, ты эти деньги оставишь себе, если победишь. Если “Канело” хочет приехать на бой в Англию, то я подерусь с ним бесплатно. Если побью, то мне выплатят то, что причитается по контракту. Если не выиграю — ничего не платите. Вот насколько честным я могу быть. И насколько уверенным, что побью “Канело”», — заявил Сондерс.