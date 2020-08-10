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11:23 (мск), источник: Vesti.kz

Сондерс вызвал «Канело» на бой и предложил пари на гонорар

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс (29−0, 14 КО) заявил о готовности провести бой с Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) и предложил мексиканцу пари на гонорар. Об этом сообщает Talksport.com.

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По словам британца, он хочет подраться с «Канело» в конце года. При этом Сондерс утверждает, что готов отказаться от своего гонорара, если не сможет победить звездного мексиканца.

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«Подожди до декабря и приди к достойному чемпиону мира во втором среднем весе. Подожди до декабря, и давай это устроим. Мы будем готовы в декабре. Все честно, мы окажемся в одинаковых условиях, никто никого не ограбит. И еще вот что. Тот гонорар, на который я подписался. Оставь его себе, если выиграешь. Клянусь перед Богом, ты эти деньги оставишь себе, если победишь. Если “Канело” хочет приехать на бой в Англию, то я подерусь с ним бесплатно. Если побью, то мне выплатят то, что причитается по контракту. Если не выиграю — ничего не платите. Вот насколько честным я могу быть. И насколько уверенным, что побью “Канело”», — заявил Сондерс.

Добавим, что их поединок должен был состояться в мае, но он сорвался из-за пандемии коронавируса. Возвращение Альвареса ожидалось в сентябре, но, судя по всему, мексиканец не выступит осенью.

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