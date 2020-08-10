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15:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Тайсон поплавал с акулами

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон принял участие в программе Shark Week. Видео доступно в Twitter-аккаунте программы.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

На ролике видно, как Тайсон в сопровождении инструкторов погружается в открытый океан, где плавает стая акул. Ему приходится осторожно отталкивать их, если они подбираются слишком близко. Одну из акул боксер схватил за нос.

Во время загрузки произошла ошибка.

По окончании съемок американца объявили «бесспорным победителем акул». Сам Тайсон рассказал позднее, что был напуган до смерти, а от вида хищников его стошнило.

Ранее 10 августа сообщалось, что бой Тайсона против Роя Джонса перенесен с 12 сентября на 28 ноября. Причина решения организаторов не раскрывается.

Впервые о намерении принять участие в Shark Week и сразиться с белой акулой Тайсон заявил 17 июня. Спортсмен заметил, что рассматривает поединок как разминку перед возвращением на ринг.

В конце апреля Тайсон заявил о желании провести ряд боев на благотворительных турнирах. Он приступил к тренировкам и начал публиковать видео из зала. Американец не выходил на ринг с 2005 года.

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