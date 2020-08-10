Тайсон поплавал с акулами

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На ролике видно, как Тайсон в сопровождении инструкторов погружается в открытый океан, где плавает стая акул. Ему приходится осторожно отталкивать их, если они подбираются слишком близко. Одну из акул боксер схватил за нос.

По окончании съемок американца объявили «бесспорным победителем акул». Сам Тайсон рассказал позднее, что был напуган до смерти, а от вида хищников его стошнило.

Ранее 10 августа сообщалось, что бой Тайсона против Роя Джонса перенесен с 12 сентября на 28 ноября. Причина решения организаторов не раскрывается.

Впервые о намерении принять участие в Shark Week и сразиться с белой акулой Тайсон заявил 17 июня. Спортсмен заметил, что рассматривает поединок как разминку перед возвращением на ринг.