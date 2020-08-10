Деревянченко объяснил нокдаун от Головкина и раскрыл план на бой с чемпионом мира

В интервью он вспомнил свой поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), который сейчас владеет титулами IBF и IBO, рассказал правду о ситуации с переговорами с чемпионом WBA (Super) и WBC (Franchise) мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−2−1, 36 КО) и озвучил план на предстоящий бой.

— Разговоры в СМИ о возможном поединке с Альваресом — было ли официальное предложение от Golden Boy Promotions? Его условия?

— Если речь о последних наших разговорах по бою на осень, то было больше общение вокруг да около. Был интерес от них, мне тоже было интересно выйти против «Канело», но до конкретного официального предложения дело не дошло. С Чарло было договориться значительно проще.

— О возможном поединке против Деревянченко не единожды упоминал обладатель титула по версии WBO Деметриус Андраде Также о таком возможном противостоянии говорил его промоутер Эдди Херн. Обращались ли они к вашей команде с официальным предложением?

— Нет, у нас не было переговоров с Деметриусом и его командой. Он отличный боец, может когда-то в скором времени такой бой и состоится.

— Финансовая составляющая (распределение призового фонда) боя Чарло — Деревянечнко?

— Я, к сожалению, не могу разглашать свой гонорар, а гонорар Чарло я правда не знаю.

— Нету ли опасения того, что Чарло — одна из самых больших звезд Premier Boxing Champions Эла Хэймона, и судейство в предстоящем поединке может быть немного (или даже сильно) ангажированным?

— Нет, мы об этом стараемся с моей командой вообще не думать. Но, конечно, я понимаю, что мне нужно постоянно быть агрессором в ринге и сделать все, чтобы у судей не было возможности повлиять на исход поединка.

— Мы привыкли видеть в ринге Деревянченко агрессором, боксером, который работает первым номером. Но помним и о его умении ярко сконтрить — не факт, что кто-то в дивизионе выбрасывает лучшие кроссы. Учитывая хороший тайминг и неплохие навыки Чарло в контратаках, не будет ли рациональнее работать в предстоящем поединке вторым номером? Несколько слов о плане на бой.

— Буду смотреть по ситуации. Конечно, он не Геннадий Головкин и не Сауль, мне с ними было бы проще строить план на бой, они подходят мне по стилю. Именно поэтому я и говорил, что мне, возможно, с Чарло будет даже сложней, чем с «Канело».

Я думаю, что если буду видеть, что совсем не получается ничего, то пойду даже на очень большой риск. Но это в шестом, седьмом, восьмом раундах, не раньше. Я готов к 12 раундам и не хочу, чтобы случилось так, что я выложусь за пять раундов и потом не буду готов драться дальше. Если получится закончить бой раньше 0 я тоже буду готов к этому.

Я не думаю, что буду бежать на него сломя голову. У меня есть любительская карьера, я могу и на ногах поработать, и потянуть его на себя. Но если ничего с этого не получится — я попробую пойти в размен.

— Нету ли чувства, что предстоящий бой может быть последним титульным шансом? И если оно есть, то не скажется ли это отрицательно по ходу поединка?

— Нет. Потому как я совсем не рассматриваю вариант своего поражения, и что может случиться после этого. Мы все настроены выиграть этот титул.

— Ранние нокдауны в поединках против Головкина и Джейкобса. Почему тяжело дается начало боя, и какая работа ведется по устранению этой проблемы?

— Мы в команде много говорили об этом, и пришли к выводу, что все-таки это больше стечение обстоятельств. Плюс Геннадий тогда попал в затылок, хоть и не специально. Ранние падения — не закономерность. Говорят, что я долго запрягаю, но я чувствую уверенность на старте, просто так случилось в этих двух боях. Уверен, не стоит на этом концентрироваться.

— На раннем этапе карьеры вы не единожды давали понять, что не совсем довольны работой своего промоутера Лу Дибеллы? Тот действительно был слишком занят, сотрудничая с Элом Хэймоном, но сейчас очень активно и плодотворно развивает карьеры своих бойцов. Сейчас к нему у вас остались какие-то претензии?

— Мы с ним еще поработаем в рамках боя с Чарло, но потом все-таки расходимся. Да, были моменты по карьере, но это были рабочие моменты, не личное. Лу — хороший человек и сейчас у нас вполне хорошие рабочие отношения.

— Отношения с тренером Андре Розье. Не было ли после боя с Дэниелом Джейкобсом мысли о том, чтобы подыскать себе другого наставника?

— Нет, не было. Я нормально тогда воспринял его выбор (во время боя Деревянченко — Джейкобс Розье находился в углу американца, так как на тот момент тренировал обоих боксеров), так бывает. У нас сейчас отличная рабочая коммуникация, и я всем доволен. И не только работой с Андре, но и с Гэри Старком и Сергеем Корчинским. Все дополняют друг друга.

— Мнение vRINGe: Деревянченко по делу проиграл Джейкобсу, но как минимум не уступил Головкину. Согласны?

— Не совсем. Я считаю, что с Джейкобсом у нас был очень конкурентный и равный бой, во многих раундах я выглядел лучше. Но это нормально, что я так думаю, наверное. Себя всегда тяжело оценивать. Каждый раз пересматривая эти бои, замечаю что-то новое, и мнение иногда меняется в мелочах. Но в целом считаю, что наработал в обоих поединках точно больше, чем на поражения. И, наверное, против Головкина я выглядел даже лучше, чем против Дэниэла.

Бой Чарло — Деревянченко пройдет 26 сентября и будет показан телеканалом Showtime на системе платных трансляций (PPV). Американец будет в третий раз защищать свой титул.