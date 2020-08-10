Менеджер Роя Джонса прокомментировал перенос боя с Тайсоном
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Перенос боя между Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим выгоден для обоих боксеров, заявил ТАСС менеджер Джонса Жолт Барна.
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Перенос боя между Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим выгоден для обоих боксеров, заявил ТАСС менеджер Джонса Жолт Барна.
Ранее стало известно, что бой перенесен на 28 ноября.
«Я думаю, что перенос боя на 28 ноября — это очень неплохая идея, — сказал Барна. —
Ранее телеканал ESPN сообщал, что бой должен состояться 12 сентября. По данным издания, бой был перенесен по инициативе команды Тайсона, чтобы увеличить доходы от проведения поединка. Стороны провели встречу, и Джонс одобрил перенос.
Бой будет выставочным, спортсмены проведут восемь раундов, поединок пройдет в Карсоне (штат Калифорния). Перед боем будет показан документальный сериал из 10 эпизодов о подготовке спортсменов к поединку.
Тайсону 54 года, он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок Тайсона состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. Он становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.
Джонсу 51 год, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, является бывшим абсолютным чемпионом мира. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.