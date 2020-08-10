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22:15 (мск), источник: ТАСС

Менеджер Роя Джонса прокомментировал перенос боя с Тайсоном

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Перенос боя между Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим выгоден для обоих боксеров, заявил ТАСС менеджер Джонса Жолт Барна.

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Источник: ИТАР-ТАСС
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27 октября в главном офисе Федеральной миграционной службы РФ Рой Левеста Джонс-младший получил российский паспорт, став полноправным гражданином нашей страны. Разбираемся, кто такой Рой Джонс и какую цель он преследует данным поступком.

Ранее стало известно, что бой перенесен на 28 ноября.

«Я думаю, что перенос боя на 28 ноября — это очень неплохая идея, — сказал Барна. — Во-первых, 28 ноября — это выходные, которые выпадают на день благодарения, и это лучшее время для продаж PPV, так как все будут дома. Организаторы поединка пытаются максимизировать прибыль от трансляций. Перенос даст больше времени, чтобы тщательно подготовиться, и больше времени для того, чтобы этот бой увидел весь мир, а не несколько стран».

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Ранее телеканал ESPN сообщал, что бой должен состояться 12 сентября. По данным издания, бой был перенесен по инициативе команды Тайсона, чтобы увеличить доходы от проведения поединка. Стороны провели встречу, и Джонс одобрил перенос.

Бой будет выставочным, спортсмены проведут восемь раундов, поединок пройдет в Карсоне (штат Калифорния). Перед боем будет показан документальный сериал из 10 эпизодов о подготовке спортсменов к поединку.

Тайсону 54 года, он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок Тайсона состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. Он становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.

Джонсу 51 год, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, является бывшим абсолютным чемпионом мира. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

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