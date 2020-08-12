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14:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Победит тот, кто воевал с Головкиным». Леффлер ответил промоутеру Деревянченко

Том Леффлер, промоутер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 KO), поставил на место своего коллегу Лу Ди Беллу, который работает с украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО), передают Vesti.kz.

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Это произошло в твиттере, где Ди Белла назвал своего подопечного элитным бойцом, который победил GGG.

«Я считаю, что у Сергея больше чем просто шанс побить Чарло. Я искренне верю, что победит тот, кто воевал с GGG. Чарло — Деревянченко — это бой двух бойцов элиты. Сергей победил GGG, хотя это не было признано. Боксу нужен лучший человек, чтобы победить в этой великой битве», — написал Ди Белла.

Данное высказывание не прошло мимо Леффлера, который парировал фактами.

«Лу, сложно привести аргумент, что Сергей победил GGG. Он дрался хорошо, и это был бой всей его жизни, но не победил, особенно не нокаутом. Ему нужно было выиграть семь раундов, чего просто не произошло. Победа в пяти раундах против GGG — большое достижение для него», — ответил промоутер GGG.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что 26 сентября Деревянченко проведет бой против чемпиона мира в среднем дивизионе по версии WBC Джермалла Чарло. Головкину укранинец проиграл в октябре прошлого года. Тогда GGG победил единогласным решением судей и завоевал вакантные пояса IBF и IBO.

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