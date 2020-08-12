«Победит тот, кто воевал с Головкиным». Леффлер ответил промоутеру Деревянченко

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Это произошло в твиттере, где Ди Белла назвал своего подопечного элитным бойцом, который победил GGG.

«Я считаю, что у Сергея больше чем просто шанс побить Чарло. Я искренне верю, что победит тот, кто воевал с GGG. Чарло — Деревянченко — это бой двух бойцов элиты. Сергей победил GGG, хотя это не было признано. Боксу нужен лучший человек, чтобы победить в этой великой битве», — написал Ди Белла.

Данное высказывание не прошло мимо Леффлера, который парировал фактами.

«Лу, сложно привести аргумент, что Сергей победил GGG. Он дрался хорошо, и это был бой всей его жизни, но не победил, особенно не нокаутом. Ему нужно было выиграть семь раундов, чего просто не произошло. Победа в пяти раундах против GGG — большое достижение для него», — ответил промоутер GGG.