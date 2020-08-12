Бой ветеранов бокса Майка Тайсона и Роя Джонса будет титульным
28 ноября в Калифорнии (США) состоится выставочный поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона и
28 ноября в Калифорнии (США) состоится выставочный поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона и
Как сообщает TMZ, бой будет титульным.
К поединку изготовят специальный пояс. На бое будут присутствовать судьи. Они определят победителя, если поединок не завершится досрочно.
Выставочный бой Тайсон — Джонс изначально должен был состояться 12 сентября в Калифорнии и состоять из восьми раундов. Ранее Майк заявил, что попытается нокаутировать Роя, несмотря на то что Атлетическая комиссия штата Калифорния предупредила: ни один из
Что касается Роя Джонса, последний профессиональный бой он провёл в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона.