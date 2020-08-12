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15:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Бой ветеранов бокса Майка Тайсона и Роя Джонса будет титульным

28 ноября в Калифорнии (США) состоится выставочный поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона и экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса.

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Как сообщает TMZ, бой будет титульным.

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К поединку изготовят специальный пояс. На бое будут присутствовать судьи. Они определят победителя, если поединок не завершится досрочно.

Выставочный бой Тайсон — Джонс изначально должен был состояться 12 сентября в Калифорнии и состоять из восьми раундов. Ранее Майк заявил, что попытается нокаутировать Роя, несмотря на то что Атлетическая комиссия штата Калифорния предупредила: ни один из боксёров-ветеранов не должен стремиться этого делать.

Напомним, Майк Тайсон свой последний бой на профессиональном уровне провёл в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Не так давно он объявил о возвращении в спорт ради проведения нескольких выставочных поединков и выложил несколько роликов, продемонстрировав прекрасную физическую форму.

Что касается Роя Джонса, последний профессиональный бой он провёл в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона.

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