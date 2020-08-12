Рой Джонс объяснил перенос боя против Майка Тайсона

Источник: РИА "Новости"

Джонс утверждает, что перенос обусловлен стремлением организаторов добиться наибольшей выручки. «28 ноября — это выходные, которые как раз выпадают на День благодарения, и это лучшее время для продаж у PPV, так как все будут дома», — отметил он.

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10 августа стало известно, что поединок между Тайсоном и Джонсом перенесен на 28 ноября. О причинах изменений не сообщалось.

Информация о том, что 54-летний Тайсон собирается провести с Джонсом выставочный поединок появилась 21 июля. Сперва проведение боя назначили на 12 сентября.