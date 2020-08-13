Иса Акбербаев стал соперником капитана сборной Казахстана по боксу по дебюту в профи
Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев получил соперника по дебютному бою на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев получил соперника по дебютному бою на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
28-летний Кункабаев выступит в рамках вечера бокса 23 августа в Алматы. Его соперником станет опытный казахстанский боксер Иса Акбербаев (20−1, 15 КО). Их поединок станет главным событием шоу.
Свой последний бой Акбербаев провел в ноябре 2019 года в Екатеринбурге (Россия), когда досрочно проиграл россиянину Евгению Тищенко. Для казахстанца этот поединок стал первым с декабря 2017 года.
Что касается Кункабаева, то он не собирается уходить из любительского бокса и продолжит подготовку к Олимпиаде в Токио (взял лицензию в категории свыше 91 килограмма). В профи он планирует провести пару боев для поддержания формы.