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13 августа, источник: Vesti.kz

Иса Акбербаев стал соперником капитана сборной Казахстана по боксу по дебюту в профи

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев получил соперника по дебютному бою на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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28-летний Кункабаев выступит в рамках вечера бокса 23 августа в Алматы. Его соперником станет опытный казахстанский боксер Иса Акбербаев (20−1, 15 КО). Их поединок станет главным событием шоу.

Свой последний бой Акбербаев провел в ноябре 2019 года в Екатеринбурге (Россия), когда досрочно проиграл россиянину Евгению Тищенко. Для казахстанца этот поединок стал первым с декабря 2017 года.

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Что касается Кункабаева, то он не собирается уходить из любительского бокса и продолжит подготовку к Олимпиаде в Токио (взял лицензию в категории свыше 91 килограмма). В профи он планирует провести пару боев для поддержания формы.

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