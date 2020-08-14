«Мне нужен титул чемпиона мира». Алимханулы заявил о готовности к серьезным боям
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО), проводящий тренировки в США, сообщил о готовности к серьезным поединкам, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО), проводящий тренировки в США, сообщил о готовности к серьезным поединкам, передает корреспондент Vesti.kz.
«Мы готовы, мне нужен титул чемпиона мира», — подписал он видео в Instagram.
Ранее казахстанский боксер рассказал, что до конца года планирует провести три боя.
Последний раз Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года в США, нокаутировав в шестом раунде канадца Альберта Онолуносе.
Казахстанец владеет титулами WBC Continental Americas и WBO Global. Он должен был провести защиту 28 марта в Квебеке (Канада), но бой был отменен