«Мне нужен титул чемпиона мира». Алимханулы заявил о готовности к серьезным боям

«Мы готовы, мне нужен титул чемпиона мира», — подписал он видео в Instagram.

Ранее казахстанский боксер рассказал, что до конца года планирует провести три боя.

Последний раз Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года в США, нокаутировав в шестом раунде канадца Альберта Онолуносе.

Казахстанец владеет титулами WBC Continental Americas и WBO Global. Он должен был провести защиту 28 марта в Квебеке (Канада), но бой был отменен из-за пандемии коронавируса.