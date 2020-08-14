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11:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Мне нужен титул чемпиона мира». Алимханулы заявил о готовности к серьезным боям

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО), проводящий тренировки в США, сообщил о готовности к серьезным поединкам, передает корреспондент Vesti.kz.

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«Мы готовы, мне нужен титул чемпиона мира», — подписал он видео в Instagram.

Ранее казахстанский боксер рассказал, что до конца года планирует провести три боя.

Последний раз Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года в США, нокаутировав в шестом раунде канадца Альберта Онолуносе.

Казахстанец владеет титулами WBC Continental Americas и WBO Global. Он должен был провести защиту 28 марта в Квебеке (Канада), но бой был отменен из-за пандемии коронавируса.

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