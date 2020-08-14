Победитель боя Уайт — Поветкин получит бриллиантовый пояс WBC

Уайт и Поветкин поспорят за титул временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе 22 августа в Эссексе (Великобритания). Если Уайт победит, он будет утвержден обязательным претендентом на бой с победителем поединка за пояс чемпиона мира между британским боксером Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером 19 декабря.
Победитель боя Алексей Папин (Россия) — Руслан Файфер (Россия) станет обязательным претендентом на поединок с действующим чемпионом WBC в первом тяжелом весе Илунгой Макабу (ДР Конго).
Россиянин Артур Бетербиев будет защищать титул чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и WBC в полутяжелом весе с бою с китайцем Мэн Фаньлуном 25 сентября, канадец Жан Паскаль — обязательный претендент.