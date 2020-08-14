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20:28 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший спарринг-партнер Головкина снова лишен титула чемпиона мира без боя

Американец Давид Бенавидес (22−0, 19 КО) лишен титула чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBC, сообщает CBS Sports.

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Перед боем с колумбийцем Роамером Ангуло (26−1, 22 КО) Бенавидес провалил взвешивание. Его результат составил 170,8 фунта (77,473 килограмма) при допустимых 168 (76,203 килограмма).

Поединок 23-летнего Бенавидеса и 36-летнего Ангуло не будет отменен и возглавит вечер бокса на арене Mohegan Sun в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Титул будет стоять на кону только для Ангуло.

«Я сильно разочарован. Впервые провалил взвешивание, но у меня все еще есть дело, которое я должен выполнить завтра. Я теряю титул, но иду за победой. В случившемся виноват только я сам», — сказал Бенавидес.

Впервые титулом WBC Бенавидес владел с сентября 2017 по октябрь 2018 года, но лишился его после сдачи положительной допинг-пробы со следами кокаина. Вернул себе пояс американец в сентябре 2019 года после досрочной победы над соотечественником Энтони Дирреллом (33−2−1, 24 КО).

В 2017 году Бенавидес был спарринг-партнером казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), которому помогал готовиться к бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−3, 29 КО). Тот поединок GGG выиграл единогласным решением судей, впервые в карьере проведя в ринге полные 12 раундов.

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