Бывший спарринг-партнер Головкина снова лишен титула чемпиона мира без боя
Американец Давид Бенавидес (22−0, 19 КО) лишен титула чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBC, сообщает CBS Sports.
Американец Давид Бенавидес (22−0, 19 КО) лишен титула чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBC, сообщает CBS Sports.
Перед боем с колумбийцем Роамером Ангуло (26−1, 22 КО) Бенавидес провалил взвешивание. Его результат составил 170,8 фунта (77,473 килограмма) при допустимых 168 (76,203 килограмма).
Поединок 23-летнего Бенавидеса и 36-летнего Ангуло не будет отменен и возглавит вечер бокса на арене Mohegan Sun в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Титул будет стоять на кону только для Ангуло.
«Я сильно разочарован. Впервые провалил взвешивание, но у меня все еще есть дело, которое я должен выполнить завтра. Я теряю титул, но иду за победой. В случившемся виноват только я сам», — сказал Бенавидес.
Впервые титулом WBC Бенавидес владел с сентября 2017 по октябрь 2018 года, но лишился его после сдачи положительной
В 2017 году Бенавидес был