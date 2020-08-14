Бывший спарринг-партнер Головкина снова лишен титула чемпиона мира без боя

Перед боем с колумбийцем Роамером Ангуло (26−1, 22 КО) Бенавидес провалил взвешивание. Его результат составил 170,8 фунта (77,473 килограмма) при допустимых 168 (76,203 килограмма).

Поединок 23-летнего Бенавидеса и 36-летнего Ангуло не будет отменен и возглавит вечер бокса на арене Mohegan Sun в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Титул будет стоять на кону только для Ангуло.

«Я сильно разочарован. Впервые провалил взвешивание, но у меня все еще есть дело, которое я должен выполнить завтра. Я теряю титул, но иду за победой. В случившемся виноват только я сам», — сказал Бенавидес.

Впервые титулом WBC Бенавидес владел с сентября 2017 по октябрь 2018 года, но лишился его после сдачи положительной допинг-пробы со следами кокаина. Вернул себе пояс американец в сентябре 2019 года после досрочной победы над соотечественником Энтони Дирреллом (33−2−1, 24 КО).