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14 августа, источник: Vesti.kz

Даурен Елеусинов прошел взвешивание перед боем с мексиканцем за титул WBC в весе Головкина

Казахстанец Даурен Елеусинов (8−0−1, 7 КО) и Хуан Карлос Рэйгоса (16−15−3, 6 КО) прошли взвешивание перед боем за вакантный воростепенный титул WBC International в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок пройдет в мексиканской Гвадалахаре 15 августа и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. В Instagram Елеусинов сообщил, что уложился в лимит категории, который составляет 160 фунтов (72, 574 килограмма).

Для 34-летнего Елеусинова предстоящий бой станет вторым подряд в Мексике, где он впервые выступил в феврале 2019 года. В профи он дебютировал в декабре 2014-го и восемь из девяти поединков провел в США.

30-летний Рэйгоса в профи выступает с 2010 года. В 2018 и 2019 году он трижды дрался в Канаде, а остальные поединки провел на родине.

Пояс WBC стал вакантным после того, как канадец Стивен Батлер (28−2−1, 24 КО) решил принять бой с чемпионом (WBA Regular) Риотой Муратой (16−2, 13 КО), в котором в декабре 2019 года проиграл нокаутом. Ранее титулом WBC International в разные годы владели такие известные боксеры, как канадец Давид Лемье (41−4, 34 КО) и британец Крис Юбенк-старший (45−5−2, 23 КО).

В среднем весе выступает казахстанец Геннадий Головкин, который владеет поясами IBF и IBO. Титулом WBC в этом дивизионе принадлежит американцу Джермалл Чарло (30−0, 22 КО), а пояс WBC (Franchise), который нельзя потерять даже при поражении, присужден мексиканцу Сауль «Канело» Альварес (53−2−1, 36 КО).

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