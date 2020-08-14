Даурен Елеусинов прошел взвешивание перед боем с мексиканцем за титул WBC в весе Головкина

Поединок пройдет в мексиканской Гвадалахаре 15 августа и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. В Instagram Елеусинов сообщил, что уложился в лимит категории, который составляет 160 фунтов (72, 574 килограмма).

Для 34-летнего Елеусинова предстоящий бой станет вторым подряд в Мексике, где он впервые выступил в феврале 2019 года. В профи он дебютировал в декабре 2014-го и восемь из девяти поединков провел в США.

30-летний Рэйгоса в профи выступает с 2010 года. В 2018 и 2019 году он трижды дрался в Канаде, а остальные поединки провел на родине.

Пояс WBC стал вакантным после того, как канадец Стивен Батлер (28−2−1, 24 КО) решил принять бой с чемпионом (WBA Regular) Риотой Муратой (16−2, 13 КО), в котором в декабре 2019 года проиграл нокаутом. Ранее титулом WBC International в разные годы владели такие известные боксеры, как канадец Давид Лемье (41−4, 34 КО) и британец Крис Юбенк-старший (45−5−2, 23 КО).