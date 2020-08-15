Поветкин предстал в образе из фильма «Джентльмены» перед вылетом в Великобритани

В инстаграме 40-летний Поветкин выложил фотографию из аэропорта: Александр и члены его команды одеты в костюмах, которые носили герои фильма «Джентльмены» Гая Ричи.

Поединок Поветкин — Уайт пройдет 22 августа в английском Брентвуде. Изначально бой должен был пройти 2 мая в Манчестере, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса.

Поветкин одержал 35 побед (24 — нокаутом), потерпел два поражения и один раз завершил бой вничью. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.