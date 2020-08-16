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00:24 (мск), источник: Vesti.kz

Бой Даурена Елеусинова за титул от WBC в весе Головкина перенесли перед выходом на ринг

Бой казахстанца Даурена Елеусинова (8−0−1, 7 КО) и мексиканца Хуана Карлоа Рэйгосы (16−15−3, 6 КО) за вакантный второстепенный титул WBC International в среднем весе перенесен.

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Поединок должен был пройти 15 августа в мексиканской Гвадалахаре и начаться в 23:00 по времени Нур-Султана. Боксеры прошли официальное взвешивание, но в итоге не вышли на ринг.

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«Дорогие казахстанцы, из-за чрезмерного скопления людей мэрия Гвадалахары в связи с ситуацией с коронавирусом перенесла бой на следующую неделю», — написал Елеусинова в Instagram.

При этом вечер бокса не был отменен — в нем дрались любители. Новая дата боя пока не уточняется.

Для 34-летнего Елеусинова предстоящий поединок станет вторым подряд в Мексике, где он впервые выступил в феврале 2019 года. В профи казахстанец дебютировал в декабре 2014-го и восемь из девяти боев провел в США.

30-летний Рэйгоса в профи выступает с 2010 года. В 2018 и 2019 годах он трижды дрался в Канаде, а остальные бои провел на родине.

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