Бой Даурена Елеусинова за титул от WBC в весе Головкина перенесли перед выходом на ринг

«Дорогие казахстанцы, из-за чрезмерного скопления людей мэрия Гвадалахары в связи с ситуацией с коронавирусом перенесла бой на следующую неделю», — написал Елеусинова в Instagram.



При этом вечер бокса не был отменен — в нем дрались любители. Новая дата боя пока не уточняется.



Для 34-летнего Елеусинова предстоящий поединок станет вторым подряд в Мексике, где он впервые выступил в феврале 2019 года. В профи казахстанец дебютировал в декабре 2014-го и восемь из девяти боев провел в США.



30-летний Рэйгоса в профи выступает с 2010 года. В 2018 и 2019 годах он трижды дрался в Канаде, а остальные бои провел на родине.