Узбекский «Монстр» из карда Головкина выиграл шестой бой в профи подряд

Его бой стал соглавным на вечере бокса в Тасле (штат Оклахома, США), организованном сопромоутером Геннадия Головикина Эдди Хирном (Matchroom Boxing).

Соперником Мадримова был 37-летний американец Эрик Уолкер. Поединок стал отборочным по линии WBA в первом среднем весе.

Для узбекского боксера это был шестой бой в профи, но впервые он выиграл по итогам 12 раундов. До этого все победы он одерживал досрочно.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d902e99f4314d7d736e4" data-vnd="d902e99f4314d7d736e4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d902e99f4314d7d736e4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом в девятом раунде Мадримов отправил соперника на настил ринга, но рефери нокдаун не засчитал.

Напомним, Мадримов в октябре дрался в андеркарте у казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО). Самого GGG узбек называл своим любимым боксером.