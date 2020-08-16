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09:07 (мск), источник: Vesti.kz

Узбекский «Монстр» из карда Головкина выиграл шестой бой в профи подряд

25-летний узбекский топ-проспект Исраил The Dream Мадримов по прозвищу «Монстр» одержал очередную победу в профи, передает корреспондент Vesti.kz.

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Его бой стал соглавным на вечере бокса в Тасле (штат Оклахома, США), организованном сопромоутером Геннадия Головикина Эдди Хирном (Matchroom Boxing).

Соперником Мадримова был 37-летний американец Эрик Уолкер. Поединок стал отборочным по линии WBA в первом среднем весе.

Для узбекского боксера это был шестой бой в профи, но впервые он выиграл по итогам 12 раундов. До этого все победы он одерживал досрочно.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом в девятом раунде Мадримов отправил соперника на настил ринга, но рефери нокдаун не засчитал.

Напомним, Мадримов в октябре дрался в андеркарте у казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО). Самого GGG узбек называл своим любимым боксером.

Также в андеркарте этого вечера бокса узбек Шахрам Гиясов защитил свой титул WBA International в первом полусреднем весе.

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