Скандальный ирландец Майкл Конлан нокаутировал экс-чемпиона Европы

Поединок состоялся в Лондоне (Великобритания) на арене York Hall и был остановлен в десятом раунде после серии ударов, которые Конлан нанес бывшему чемпиону Европы. При этом ирландец был дважды оштрафован, так как пробивал ниже пояса.

Напомним, что Конлан прославился на весь мир скандалом на Олимпиаде-2016 в Рио. Тогда он в четвертьфинале проиграл россиянину Владимиру Никитину и, будучи не согласным с решением судей, показал им средний палец. После этого он объявил о решении завершить любительскую карьеру.