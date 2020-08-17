Геннадий Головкин вернулся к тренировкам в Big Bear
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) возобновил тренировки в лагере Big Bear в Калифорнии (США) в рамках подготовки к следующему бою.
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) возобновил тренировки в лагере Big Bear в Калифорнии (США) в рамках подготовки к следующему бою.
«Рад вернуться к тренировкам в Big Bear, непередаваемое чувство. Дисциплина — ключ к успеху», — написал Головкин в Instagram, выложив видеофрагмент с тренировки.
Ожидается, что в следующем бою Головкин встретится с обязательным претендентом по линии IBF поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО). Ориентировочно — поединок пройдет в
Последний раз Головкин выходил на ринг в октябре 2019 года в