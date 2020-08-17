Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Филадельфия Флайерз
01
Хоккей. НХЛ
01:30
Чикаго Блэкхокс
Вегас Голден Найтс
31
Футбол. Еврокубки
16.08
Севилья
Манчестер Юнайтед
21
Хоккей. НХЛ
16.08
Калгари Флэймз
Даллас Старз
ОТ
45
Футбол. Первый дивизион
16.08
Балтика
Шинник
20
Все события
Фоторепортажи
16Миранчук принес «Локо» победу над «Краснодаром»
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
09:29 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин вернулся к тренировкам в Big Bear

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) возобновил тренировки в лагере Big Bear в Калифорнии (США) в рамках подготовки к следующему бою.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«Рад вернуться к тренировкам в Big Bear, непередаваемое чувство. Дисциплина — ключ к успеху», — написал Головкин в Instagram, выложив видеофрагмент с тренировки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидается, что в следующем бою Головкин встретится с обязательным претендентом по линии IBF поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО). Ориентировочно — поединок пройдет в октябре-ноябре в США.

Последний раз Головкин выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. В рамках этого же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.

Читайте также
"Желаю удачи!". Сабина Алтынбекова покинула итальянский клуб?
«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» и вышла в финал ЛЕ
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании и превзошел рекорд Шумахера
Президент «Барселоны» сообщил об увольнении главного тренера
«Вашингтон» оказался в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли
«Торпедо» одержало первую победу в ФНЛ с ноября 2019 года
Бышовец: Малкому нужно следовать примеру Халка
Легендарный Ронни О’Салливан стал шестикратным чемпионом мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь