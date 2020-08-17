Алимханулы пообещал нокаутировать «Канело» и чемпиона WBC в весе Головкина

Источник: AP 2020

По словам Алимханулы, свой следующий бой он может провести в октябре. Соперник пока не известен.

На вопрос о том, с кем бы он хотел подраться, казахстанец упомянул чемпиона WBO в среднем весе американца Деметриуса Андраде, обладателя титула WBC Джермалла Чарло из США и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

При этом Алимханулы заявил, что нокаутирует и Чарло, и «Канело», причем сделает это за шесть раундов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YKxSKoQ6sKo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, 28 марта в Квебеке (Канада) Алимханулы должен был провести защиту своих титулов WBC Continental Americas и WBO Global в поединке с ганцем Иссой Самиром (18−0, 15 КО), но бой был отменен из-за пандемии коронавируса.