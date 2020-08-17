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17 августа, источник: Vesti.kz

Алимханулы пообещал нокаутировать «Канело» и чемпиона WBC в весе Головкина

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) дал интервью ESNews, в котором рассказал о своем возвращении на ринг и желаемых соперниках.

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Источник: AP 2020

По словам Алимханулы, свой следующий бой он может провести в октябре. Соперник пока не известен.

На вопрос о том, с кем бы он хотел подраться, казахстанец упомянул чемпиона WBO в среднем весе американца Деметриуса Андраде, обладателя титула WBC Джермалла Чарло из США и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

При этом Алимханулы заявил, что нокаутирует и Чарло, и «Канело», причем сделает это за шесть раундов.

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Напомним, 28 марта в Квебеке (Канада) Алимханулы должен был провести защиту своих титулов WBC Continental Americas и WBO Global в поединке с ганцем Иссой Самиром (18−0, 15 КО), но бой был отменен из-за пандемии коронавируса.

Последний раз казахстанец выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО).

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