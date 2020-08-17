Алимханулы пообещал нокаутировать «Канело» и чемпиона WBC в весе Головкина
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) дал интервью ESNews, в котором рассказал о своем возвращении на ринг и желаемых соперниках.
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) дал интервью ESNews, в котором рассказал о своем возвращении на ринг и желаемых соперниках.
По словам Алимханулы, свой следующий бой он может провести в октябре. Соперник пока не известен.
На вопрос о том, с кем бы он хотел подраться, казахстанец упомянул чемпиона WBO в среднем весе американца Деметриуса Андраде, обладателя титула WBC Джермалла Чарло из США и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.
При этом Алимханулы заявил, что нокаутирует и Чарло, и «Канело», причем сделает это за шесть раундов.
Напомним, 28 марта в Квебеке (Канада) Алимханулы должен был провести защиту своих титулов WBC Continental Americas и WBO Global в поединке с ганцем Иссой Самиром (18−0, 15 КО), но бой был отменен
Последний раз казахстанец выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО).