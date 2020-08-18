«Канело» подал запрос на вакантный титул перед третьим боем с Головкиным

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Титул освободился на прошлой неделе — его экс-обладатель американец

Давид Бенавидес (23−0, 20 КО) провалился на взвешивании, хотя после расправился со своим претендентом колумбийским слаггером-нокаутером Роамером Ангуло (26−2, 22 КО).

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По данным инсайдера Лэнса Пагмайера (The Athletic), Бенавидес — один из претендентов на освободившийся титул. Кроме него WBC получили запросы от «франчайзингового» чемпиона WBC дивизионом ниже Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО), обязательного претендента и первого номера в рейтинге организации Авни Йылдырыма (21−2, 12 КО) из Турции, второго номера проспекта из Узбекистана Азизбека Абдугофурова (13−0, 5 КО) и чемпиона по версии WBA Super, обладателя титула WBC Diamond британца Каллума Смита (27−0, 19 КО).

«Мы получили множество запросов, — рассказывает президент WBC Маурисио Сулейман. — Многие хотят оспорить наш титул. Правление организации уже начало обсуждение вопроса. Мы проголосуем, после чего вскоре объявим о принятом решении».