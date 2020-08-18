«Зависит от того, осталась ли у Акбербаева страсть к боксу». Стангрит оценил дебют капитана сборной РК по боксу Кункабаева в профи

«Почему бы и нет? Мы ведь часто видим, как опытные любители, тем более призеры крупных международных соревнований, зачастую первые поединки могут проводить с очень сильными соперниками, с опытными профи. Поэтому я не думаю, что предстоящий поединок — это показатель того, что Иса уже “все” и списанный боец. Опять же, я не могу заглядывать в голову представителей команды Кункабаева, не знаю, что они считают. Однако не думаю, что они полагают, будто бой будет для них легким. Со стороны Исы… Тут многое зависит от подготовки и мотивации. Если будет стимул, хороший тренировочный лагерь, то мы можем увидеть очень зрелищный и упорный поединок с совершенно непонятным итогом. Здесь очень многое именно зависит от того, насколько Иса мотивирован, насколько у него осталась страсть к боксу. Все-таки нерегулярность выступлений, неопределенность, отсутствие промоутера — он сам себе долгое время искал бои — конечно, мешает. И когда ты занимаешься двумя делами сразу, когда ты себе и промоутер, и боксер, не очень хорошо. Так что я надеюсь, что оба будут в хорошей форме и покажут зрелищный бой», — озвучил Стагрит.