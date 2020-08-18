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18 августа, источник: Vesti.kz

«Зависит от того, осталась ли у Акбербаева страсть к боксу». Стангрит оценил дебют капитана сборной РК по боксу Кункабаева в профи

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев проведет дебютный поединок на профи-ринге 23 августа. Его соперником будет опытный Иса Акбербаев. По словам основателя проекта FightSpace Григория Стангрита, списывать Bumblebee со счетов не стоит. В интервью корреспонденту Vesti.kz он оценил предстоящий бой.

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«Почему бы и нет? Мы ведь часто видим, как опытные любители, тем более призеры крупных международных соревнований, зачастую первые поединки могут проводить с очень сильными соперниками, с опытными профи. Поэтому я не думаю, что предстоящий поединок — это показатель того, что Иса уже “все” и списанный боец. Опять же, я не могу заглядывать в голову представителей команды Кункабаева, не знаю, что они считают. Однако не думаю, что они полагают, будто бой будет для них легким. Со стороны Исы… Тут многое зависит от подготовки и мотивации. Если будет стимул, хороший тренировочный лагерь, то мы можем увидеть очень зрелищный и упорный поединок с совершенно непонятным итогом. Здесь очень многое именно зависит от того, насколько Иса мотивирован, насколько у него осталась страсть к боксу. Все-таки нерегулярность выступлений, неопределенность, отсутствие промоутера — он сам себе долгое время искал бои — конечно, мешает. И когда ты занимаешься двумя делами сразу, когда ты себе и промоутер, и боксер, не очень хорошо. Так что я надеюсь, что оба будут в хорошей форме и покажут зрелищный бой», — озвучил Стагрит.

Напомним, боксеры встретятся в рамках вечера бокса 23 августа в Алматы. Их поединок станет главным событием шоу.

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Свой последний бой Акбербаев провел в ноябре 2019 года в Екатеринбурге (Россия), когда досрочно проиграл россиянину Евгению Тищенко. Для казахстанца этот поединок стал первым с декабря 2017 года.

Что касается Кункабаева, то он не собирается уходить из любительского бокса и продолжит подготовку к Олимпиаде в Токио (взял лицензию в категории свыше 91 килограмма). В профи он планирует провести пару боев для поддержания формы.

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