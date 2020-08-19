Непобежденный казахстанец с тремя титулами вошел в топ-15 рейтинга WBC

Так, Айдос Ербосынулы (14−0, 9 КО) вошел в топ-15 и расположился на 15-м месте второго среднего веса.

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Свой последний бой казахстанец провел 26 июля в Минске (Беларусь), когда успешно защитил второстепенные титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International против Нуху Лаваля (27−7, 15 КО). По ходу поединка Ербосынулы дважды отправил оппонента в нокдаун.

В этой же весовой категории другой казахстанец Али Ахмедов (16−0, 12 КО) улучшил свое положение и поднялся с 14-й на 13-ю строчку. Ему принадлежит пояс WBC International Silver во втором среднем дивизионе.