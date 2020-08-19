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09:02 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденный казахстанец с тремя титулами вошел в топ-15 рейтинга WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) обновил свои рейтинги во всех дивизионах, передает корреспондент Vesti.kz. Изменения затронули и казахстанских боксеров.

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Так, Айдос Ербосынулы (14−0, 9 КО) вошел в топ-15 и расположился на 15-м месте второго среднего веса.

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Свой последний бой казахстанец провел 26 июля в Минске (Беларусь), когда успешно защитил второстепенные титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International против Нуху Лаваля (27−7, 15 КО). По ходу поединка Ербосынулы дважды отправил оппонента в нокдаун.

В этой же весовой категории другой казахстанец Али Ахмедов (16−0, 12 КО) улучшил свое положение и поднялся с 14-й на 13-ю строчку. Ему принадлежит пояс WBC International Silver во втором среднем дивизионе.

А вот еще один представитель Казахстана — Виктор Коточигов (11−0, 4 КО) — опустился с 12-й позиции на 14-ю в рейтинге легкого дивизиона.

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