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13:50 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденный казахстанец с титулом от WBC получил в соперники боксера с 47 боями

Казахстанский проспект легкого веса Виктор Коточигов (11−0, 4 КО) свой следующий бой проведет 23 августа в рамках вечера бокса в Алматы, сообщает MTK Kazakhstan.

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Соперником казахстанца станет Андрей Исаев из Беларуси. В его активе 30 побед (девять нокаутом) при 17 поражениях (2 КО). Свой последний бой Исаев провел 1 августа, когда единогласным решением уступил украинцу Олегу Малиновскому.

Котогичов последний раз выходил на ринг в декабре 2019 года в Алматы, когда выиграл единогласным решением судей у аргентинца Хавьера Хосе Клаверо и успешно защитил пояс WBC International в легком весе.

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Добавим, что на вечера бокса в Алматы ожидается дебют на профессиональном ринге капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева. Его соперником будет Иса Акбербаев (20−1, 15 КО).

Также в этом шоу на профи-ринге дебютируют бронзовый призер чемпионата мира 2019 года, чемпион Азии-2019 Турсынбай Кулахмет и серебряный призер юношеской Олимпиады-2018 Талгат Шайкен.

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