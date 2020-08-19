Непобежденный казахстанец с титулом от WBC получил в соперники боксера с 47 боями
Казахстанский проспект легкого веса Виктор Коточигов (11−0, 4 КО) свой следующий бой проведет 23 августа в рамках вечера бокса в Алматы, сообщает MTK Kazakhstan.
Казахстанский проспект легкого веса Виктор Коточигов (11−0, 4 КО) свой следующий бой проведет 23 августа в рамках вечера бокса в Алматы, сообщает MTK Kazakhstan.
Соперником казахстанца станет Андрей Исаев из Беларуси. В его активе 30 побед (девять нокаутом) при 17 поражениях (2 КО). Свой последний бой Исаев провел 1 августа, когда единогласным решением уступил украинцу Олегу Малиновскому.
Котогичов последний раз выходил на ринг в декабре 2019 года в Алматы, когда выиграл единогласным решением судей у аргентинца Хавьера Хосе Клаверо и успешно защитил пояс WBC International в легком весе.
Добавим, что на вечера бокса в Алматы ожидается дебют на профессиональном ринге капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева. Его соперником будет Иса Акбербаев (20−1, 15 КО).
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