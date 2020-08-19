Казахстанский супертяж вошел в рейтинг WBC после победы над экс-соперником чемпиона мира
Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (14−0, 13 КО) вошел в рейтинг WBC после 14-й победы в профи, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (14−0, 13 КО) вошел в рейтинг WBC после 14-й победы в профи, передает корреспондент Vesti.kz.
4 августа в белорусском Минске Кособуцкий в десятом раунде нокаутировал поляка Камила Соколовски (9−18−2, 3 КО).
В рейтинге WBC казахстанец появился под 39-м номером из 40 боксеров в списке. Титулом по этой версии владеет британец Тайсон Фьюри (30−0−1, 21 КО), а в рейтинге лидирует
После победы над Соколовски Кособуцкий сообщил, что следующий бой пока планируется на октябрь. В ноябре прошлого года 31-летний казахстанец завоевал первый титул в карьере — IBO
Добавим, что Соколовски дважды встречался с боксерами, которые становились чемпионами мира. В своем втором бою в карьере поляк в декабре 2014 года проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту (27−1, 18 КО), который сейчас владеет титулом «временного» чемпиона WBC, а в сентябре 2019-го уступил решением Лукасу Брауну (29−2, 25 КО) — в 2016-м австралиец два месяца был «регулярным» чемпионом WBA, но лишился пояса