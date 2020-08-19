Казахстанский супертяж вошел в рейтинг WBC после победы над экс-соперником чемпиона мира

4 августа в белорусском Минске Кособуцкий в десятом раунде нокаутировал поляка Камила Соколовски (9−18−2, 3 КО).

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В рейтинге WBC казахстанец появился под 39-м номером из 40 боксеров в списке. Титулом по этой версии владеет британец Тайсон Фьюри (30−0−1, 21 КО), а в рейтинге лидирует экс-чемпион Деонтей Уайлдер (42−1−1, 41 КО) из США, опережающий украинца Александра Усика (17−0, 13 КО) и кубинца Луиса Ортиса (31−2, 26 КО).

После победы над Соколовски Кособуцкий сообщил, что следующий бой пока планируется на октябрь. В ноябре прошлого года 31-летний казахстанец завоевал первый титул в карьере — IBO Inter-Continental, нокаутировав хорвата Агрона Смакичи (15−1, 13 КО) в немецком Гамбурге.