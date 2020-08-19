Названа новая дата титульного боя Данияра Елеусинова с экс-чемпионом мира

Для Елеусинова встреча с экс-чемпионом мира Джулиусом Индонго (23−2, 12 КО) станет не только первой титульной в профессиональной карьере, но и откроет 2020 год для него. Поединок мог состояться и раньше — последним сроком назывался конец августа, но сейчас озвучен новый вариант.

«У нас в один момент тренировки остановились, ведь понимали, что даты пока нет. Готовится к бою Данияр, как обычно, с отцом. Иногда им помогает Гарри Кларк, который был с ними уже в нескольких боях. Он выполняет определенную работу с Данияром, но за всем следит и тренирует сына Марат Елеусинов.

Мы рассчитываем, что бой состоится в середине или в конце сентября. Данияр спаррингует и тренируется, но на пик формы он не вышел, Соперник не изменился, — рассказал Алиев.