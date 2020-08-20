Алимханулы заявил о готовности подняться в весе ради титула чемпиона мира

«Если чемпионы мира в среднем весе (160 фунтов) не хотят драться со мной, я готов подняться в 168 фунтов и сразиться за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC с любым боксером. Моя цель — побыстрее стать полноценным чемпионом мира. Время пришло. Мы готовы. Казахской земле нужен еще один чемпион», — написал он в Instagram.