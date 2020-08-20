Алимханулы заявил о готовности подняться в весе ради титула чемпиона мира
Последний бой он провел осенью.
Последний бой он провел осенью.
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) сделал заявление в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Если чемпионы мира в среднем весе (160 фунтов) не хотят драться со мной, я готов подняться в 168 фунтов и сразиться за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC с любым боксером. Моя цель — побыстрее стать полноценным чемпионом мира. Время пришло. Мы готовы. Казахской земле нужен еще один чемпион», — написал он в Instagram.
Напомним, 28 марта в Квебеке (Канада) Алимханулы должен был провести защиту своих титулов WBC Continental Americas и WBO Global в поединке с ганцем Иссой Самиром (18−0, 15 КО), но бой был отменен
Последний раз казахстанец выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО).