Оскар Де Ла Хойя объявил о возобновлении карьеры

«Эти слухи правдивы, я собираюсь начать спарринги в ближайшие несколько недель, — заявил Де Ла Хойя в интервью ESPN. — Это будет настоящий бой. Я скучаю по рингу. Я люблю бокс. Бокс дал мне все, что я имею сейчас, и я просто скучаю по нему».

«Посмотрите на мой последний бой с Пакьяо, я весил (145 фунтов), и, очевидно, это была лишь тень меня. Прошло много времени, это правда, но на самом деле мой джеб быстрее, чем когда-либо. Мне нужно убедиться, что я в отличной физической форме, что со здоровьем все в порядке. И это произойдет в ближайшие пару недель. Так что посмотрим».

«Все эти боксеры ниже уровнем, чем был 15−20 лет назад, все они просят так много денег, просят достать луну с неба, — сказал Де Ла Хойя о нынешних боксерах, с которыми он хочет конкурировать. — И они забывают, что нужно упорно работать, упорно тренироваться. И в этом большое мое преимущество, потому что я знаю, что такое упорно тренироваться, что такое умно тренироваться. Я знаю, как боксировать умно на ринге».