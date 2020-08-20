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20:48 (мск), источник: Vesti.kz

Оскар Де Ла Хойя объявил о возобновлении карьеры

47-летний экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя подтвердил, что он всерьез намерен вернуться на боксерский ринг, с которого он ушел после поражения от Мэнни Пакьяо в 2008 году, и в отличие от своих чуть более старших товарищей Роя Джонса-младшего и Майка Тайсона он планирует конкурировать с топовыми действующими боксерами первого среднего и среднего весов. Об этом сообщает AllBoxing.Ru.

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«Эти слухи правдивы, я собираюсь начать спарринги в ближайшие несколько недель, — заявил Де Ла Хойя в интервью ESPN. — Это будет настоящий бой. Я скучаю по рингу. Я люблю бокс. Бокс дал мне все, что я имею сейчас, и я просто скучаю по нему».

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«Посмотрите на мой последний бой с Пакьяо, я весил (145 фунтов), и, очевидно, это была лишь тень меня. Прошло много времени, это правда, но на самом деле мой джеб быстрее, чем когда-либо. Мне нужно убедиться, что я в отличной физической форме, что со здоровьем все в порядке. И это произойдет в ближайшие пару недель. Так что посмотрим».

«Все эти боксеры ниже уровнем, чем был 15−20 лет назад, все они просят так много денег, просят достать луну с неба, — сказал Де Ла Хойя о нынешних боксерах, с которыми он хочет конкурировать. — И они забывают, что нужно упорно работать, упорно тренироваться. И в этом большое мое преимущество, потому что я знаю, что такое упорно тренироваться, что такое умно тренироваться. Я знаю, как боксировать умно на ринге».

«Эти ребята здесь просто ради денег — и в этом большая разница. Я буду боксировать ради славы, а эти ребята боксируют только ради денег. И знаете что: «Слава всегда побеждает».

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