Оскар Де Ла Хойя объявил о возобновлении карьеры
47-летний
47-летний
«Эти слухи правдивы, я собираюсь начать спарринги в ближайшие несколько недель, — заявил Де Ла Хойя в интервью ESPN. — Это будет настоящий бой. Я скучаю по рингу. Я люблю бокс. Бокс дал мне все, что я имею сейчас, и я просто скучаю по нему».
«Посмотрите на мой последний бой с Пакьяо, я весил (145 фунтов), и, очевидно, это была лишь тень меня. Прошло много времени, это правда, но на самом деле мой джеб быстрее, чем
«Все эти боксеры ниже уровнем, чем был 15−20 лет назад, все они просят так много денег, просят достать луну с неба, — сказал Де Ла Хойя о нынешних боксерах, с которыми он хочет конкурировать. — И они забывают, что нужно упорно работать, упорно тренироваться. И в этом большое мое преимущество, потому что я знаю, что такое упорно тренироваться, что такое умно тренироваться. Я знаю, как боксировать умно на ринге».
«Эти ребята здесь просто ради денег — и в этом большая разница. Я буду боксировать ради славы, а эти ребята боксируют только ради денег. И знаете что: «Слава всегда побеждает».