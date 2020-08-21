Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Севилья
Интер
32
Хоккей. НХЛ
22.08
Монреаль Канадиенс
Филадельфия Флайерз
Футбол. Еврокубки
21:00
Тре Пенне
Гиляни
13
Футбол. Зарубежный
20:00
Бордо
Нант
00
Футбол. Еврокубки
19:00
Клаксвик
Слован Бр
Хоккей. НХЛ
22.08
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
Футбол. Первый дивизион
22.08
СКА-Хабаровск
Факел
Все события
Фоторепортажи
17«Динамо» оставило Нжи без подарка в матче с «Ротором»
16Миранчук принес «Локо» победу над «Краснодаром»
10:05 (мск), источник: Vesti.kz

Даурен Елеусинов прошел взвешивание перед боем за титул от WBC в весе Головкина

Казахстанец Даурен Елеусинов (8−0−1, 7 КО) и мексиканец Хуан Карлос Рэйгоса (16−15−3, 6 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: AP 2020

Боксеры успешно уложились в лимит среднего веса до 160 фунтов (72,574 килограмма).

На кону будет стоять вакантный второстепенный титул WBC International.

Поединок состоится 22 августа в Мехико, хотя должен был пройти еще 16 августа в мексиканской Гвадалахаре. Боксеры готовы были выйти на ринг, но бой перенесли из-за большого скопления людей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для 34-летнего Елеусинова предстоящий поединок станет вторым подряд в Мексике, где он впервые выступил в феврале 2019 года. В профи казахстанец дебютировал в декабре 2014-го и восемь из девяти боев провел в США.

30-летний Рэйгоса в профи выступает с 2010 года. В 2018 и 2019 годах он трижды дрался в Канаде, а остальные бои провел на родине.

Во время загрузки произошла ошибка.
Даурен Елеусинов проиграл мексиканцу в бою за титул от WBC в весе Головкина
5 финалов Лиги Европы, которые были круче финалов Лиги чемпионов
Наши в «Роме» и «Аталанте»? Кто из россиян может уехать в Европу
Вместо огромной зарплаты — «Севилья». Открытое письмо Кержакова
Ставки, на которые вы редко обращаете внимание (а зря)
Загитова выступит в контрольных прокатах сборной РФ в сентябре
Экс-игрок сборной Белоруссии обвинил «Зенит» в «договорняке»
Медведева выступит на этапах Кубка России в Сызрани и Москве
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь