Даурен Елеусинов прошел взвешивание перед боем за титул от WBC в весе Головкина
Казахстанец Даурен Елеусинов (8−0−1, 7 КО) и мексиканец Хуан Карлос Рэйгоса (16−15−3, 6 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Даурен Елеусинов (8−0−1, 7 КО) и мексиканец Хуан Карлос Рэйгоса (16−15−3, 6 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания, передает корреспондент Vesti.kz.
Боксеры успешно уложились в лимит среднего веса до 160 фунтов (72,574 килограмма).
На кону будет стоять вакантный второстепенный титул WBC International.
Поединок состоится 22 августа в Мехико, хотя должен был пройти еще 16 августа в мексиканской Гвадалахаре. Боксеры готовы были выйти на ринг, но бой перенесли
Для 34-летнего Елеусинова предстоящий поединок станет вторым подряд в Мексике, где он впервые выступил в феврале 2019 года. В профи казахстанец дебютировал в декабре 2014-го и восемь из девяти боев провел в США.
30-летний Рэйгоса в профи выступает с 2010 года. В 2018 и 2019 годах он трижды дрался в Канаде, а остальные бои провел на родине.