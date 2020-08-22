Капитан сборной Казахстана по боксу прошел взвешивание перед дебютом в профи

Свой последний бой Акбербаев провел в ноябре 2019 года в Екатеринбурге (Россия), когда досрочно проиграл россиянину Евгению Тищенко. Для казахстанца этот поединок стал первым с декабря 2017 года.

Что касается Кункабаева, то он не собирается уходить из любительского бокса и продолжит подготовку к Олимпиаде в Токио (взял лицензию в категории свыше 91 килограмма). В профи планирует провести пару боев для поддержания формы.