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10:51 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан сборной Казахстана по боксу прошел взвешивание перед дебютом в профи

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев проведет дебютный поединок на профи-ринге. Его соперником будет опытный соотечественник Иса Акбербаев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок станет главным событием шоу, которое состоится 23 августа в Алматы.

Накануне боксеры прошли взвешивание. Кункабаев на весах показал 91,950 килограмма, Акбербаев — 90.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свой последний бой Акбербаев провел в ноябре 2019 года в Екатеринбурге (Россия), когда досрочно проиграл россиянину Евгению Тищенко. Для казахстанца этот поединок стал первым с декабря 2017 года.

Что касается Кункабаева, то он не собирается уходить из любительского бокса и продолжит подготовку к Олимпиаде в Токио (взял лицензию в категории свыше 91 килограмма). В профи планирует провести пару боев для поддержания формы.

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