Капитан сборной Казахстана по боксу прошел взвешивание перед дебютом в профи
Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев проведет дебютный поединок на
Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев проведет дебютный поединок на
Поединок станет главным событием шоу, которое состоится 23 августа в Алматы.
Накануне боксеры прошли взвешивание. Кункабаев на весах показал 91,950 килограмма, Акбербаев — 90.
Свой последний бой Акбербаев провел в ноябре 2019 года в Екатеринбурге (Россия), когда досрочно проиграл россиянину Евгению Тищенко. Для казахстанца этот поединок стал первым с декабря 2017 года.
Что касается Кункабаева, то он не собирается уходить из любительского бокса и продолжит подготовку к Олимпиаде в Токио (взял лицензию в категории свыше 91 килограмма). В профи планирует провести пару боев для поддержания формы.