Фируза Шарипова досрочно победила танзанийку и завоевала титул от IBA

Их поединок состоялся в рамках вечера бокса в Казани и был рассчитан на десять раундов (по две минуты), но завершился досрочно. Дауди, пропустив несколько ударов от Шариповой, отказался от продолжения боя прямо во время пятого раунда.

25-летняя Шарипова не выступала с апреля 2019 года. Тогда она досрочно победила россиянку Анастасию Тришеву, дебютировавшую в профи. Затем казахстанка объявляла о завершении карьеры — позже стало известно, что она стала мамой.

33-летняя Дауди впервые в карьере выступит за пределами родной Танзании, а все свои победы добыла либо над дебютантками, либо над боксершами с отрицательными рекордами. По данным BoxRec, она никогда не дралась по правилам десяти раундов и лишь однажды провела восьмираундовый поединок, в котором проиграла нокаутом. За 15 боев 12 раз соперницами Дауди были танзанийки, а еще она встречалась с боксершами из Кении (два поединка с одной и той же оппоненткой) и Малави.