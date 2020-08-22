Российский боксер встал после нокдауна и сенсационно нокаутировал уроженца Казахстана

На вечере бокса в Екатеринбурге (Россия) в рамках второго полулегкого веса он встречался с местным боксером Дмитрием Хасиевым (10−2−2, 3 КО). Во втором раунде Калицкий отправил соперника в нокдаун, но тот сумел подняться и продолжить бой.

Калицкий дебютировал в профи в сентябре 2017 года и пока выступает только в России. В первых пяти поединках в профи он объявлялся как гражданин Казахстана и представитель Костаная, но с февраля этого года он выходит как россиянин из Екатеринбурга. При этом на сайте боксерской статистики BoxRec у него указано только гражданство РК.