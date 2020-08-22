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21:53 (мск), источник: Vesti.kz

Российский боксер встал после нокдауна и сенсационно нокаутировал уроженца Казахстана

Уроженец Костанайской области Станислав Калицкий (10−1, 3 КО) потерпел первое поражение в карьере.

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На вечере бокса в Екатеринбурге (Россия) в рамках второго полулегкого веса он встречался с местным боксером Дмитрием Хасиевым (10−2−2, 3 КО). Во втором раунде Калицкий отправил соперника в нокдаун, но тот сумел подняться и продолжить бой.

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Развязка наступила в восьмом раунде. Теперь уже Калицкий оказался на канвасе. После возобновления Хасиев бросился на добивания и рефери остановил бой, присудив россиянину победу техническим нокаутом.

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Калицкий дебютировал в профи в сентябре 2017 года и пока выступает только в России. В первых пяти поединках в профи он объявлялся как гражданин Казахстана и представитель Костаная, но с февраля этого года он выходит как россиянин из Екатеринбурга. При этом на сайте боксерской статистики BoxRec у него указано только гражданство РК.

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